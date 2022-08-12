ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо

АКТОБЕ. 11 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с прокуратурой области выявлен факт злоупотребления монопольным положением одного из операторов, призванного осуществлять поставку удешевленного дизельного топлива по заявкам сельхозтоваропроизводителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В период 2020-2021 годов из 12,5 тысячи тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тысячи тонн. Остаток в объеме 2,2 тысячи тонн товарищество продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих автозаправочных станций, получив незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге. В действиях товарищества усматриваются факты установления монопольно высокой цены при реализации удешевленного дизельного топлива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей Актюбинской области", - сообщили в АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование.