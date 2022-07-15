Товарооборот России и Казахстана увеличился на 6% за год

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - За январь-апрель текущего года товарооборот Казахстана с Россией достиг 7,2 млрд долларов США - на 6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации finprom.kz , в структуре товарооборота импорт вырос на 7,3% за год, до 5,1 млрд долларов США, экспорт - на 2,8% за год, до 2,1 млрд долларов США. Доля импорта составила 70,8% от товарооборота РК с РФ, доля экспорта - 29,2%.

В структуре товарооборота РК Россия занимает 18,1%, в структуре экспорта - 7,9%, в структуре импорта - 38,5%.

По данным анализа, ключевая категория импорта в РК из России - машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Таких товаров за четыре месяца ввезли на 1,1 млрд долларов США - на 16% меньше, однако, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли металлы и изделия из них (913,1 млн долларов США), а также продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары (910,5 млн долларов США).

Среди экспортных категорий ключевая - минеральные продукты: здесь сумма составила 700,6 млн долларов США - на 10,7% меньше, чем годом ранее. Далее идут металлы и изделия из них (668,8 млн долларов США) и химическая продукция, включая каучуки и пластмассы (404,4 млн долларов США)", - говорится в обзоре.

На 1 января текущего года обязательства резидентов РК перед российскими инвесторами достигли 19,2 млрд долларов США - сразу на 57% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 12,2 млрд долларов США, плюс 4,4% за год.

Основной объем вложений российских инвесторов пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности (5,9 млрд долларов США), обрабатывающей промышленности (5,1 млрд долларов США), а также оптовой и розничной торговли и авторемонта (2,7 млрд долларов США). В свою очередь валовой приток прямых российских инвестиций по итогам первого квартала текущего года достиг 498,5 млн долларов США - сразу на 70,4% больше, чем в первом квартале прошлого года", - рассказали аналитики, отметив, что в соответствующем периоде прошлого года показатель составлял лишь 292,5 млн долларов США, минус 0,9% за год.