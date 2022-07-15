Участники Электроэнергетического совета СНГ обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергетики

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось 60-е заседание Электроэнергетического совета СНГ с участием представителей Республики Казахстан, Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Туркменистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан на совете представили вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, представители АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Самрук-Энерго" и системного оператора АО "KEGOC", информирует пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Сообщается, что в рамках проведенного заседания были обсуждены актуальные вопросы развития устойчивой низкоуглеродной электроэнергетики, сотрудничества стран СНГ в области возобновляемой энергетики с учетом поддержания национальной и региональной энергетической безопасности, а также рассмотрен ряд документов, внесенных координационным советом при Электроэнергетическом совете СНГ.
На заседании Жандос Нурмаганбетов выступил с докладом о вопросах развития электроэнергетики в Республике Казахстан, в котором отметил важность перехода на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику и рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на достижение Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году", - сообщает пресс-служба ведомства.
Также вице-министр энергетики Казахстана рассказал о проводимых работах, направленных на создание условий для цифровизации электроэнергетической отрасли.
В этом году разработан проект концепции Smart Grid до 2030 года, где определены общие направления цифровизации отрасли", - подчеркнули в министерстве.