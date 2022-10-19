Уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65%. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80%, сообщил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

На заседании правительства Смаилов отметил необходимость модернизации оборудования электростанций и котельных, реконструкции сетей.

Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики нам потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.

На сегодняшний день дефицит электрической мощности решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран. Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" до конца года надо провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии", - поручил глава правительства.

Он также отметил, что Министерству энергетики необходимо принять меры по увеличению маневренных мощностей, которые требуются в период пиковых нагрузок.

Министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и фонду "Самрук-Казына" необходимо до конца октября внести конкретные механизмы реализации политики "Тариф в обмен на инвестиции". Министерству энергетики принять меры по поэтапному установлению справедливых тарифов на электрическую и тепловую энергию. С учетом мирового опыта необходимо разработать и внедрять технологии по снижению выбросов и их утилизации на угольных электростанциях", - поручил Смаилов.

В свою очередь председатель фонда "Самрук Казына" Алмасадам Саткалиев отметил, что согласно энергетическому балансу потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт. На сегодня располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет 16 200 МВт.

С учетом планового вывода электрических станций из эксплуатации и обеспечения резервов до 2035 года потребуется строительство порядка 17 ГВт новых базовых, маневренных и мощностей ВИЭ, из которых порядка 11 ГВт планируется реализовать фондом", - сказал он.

На сегодня фондом начата реализация 6 приоритетных проектов в электроэнергетической отрасли до 2030 года на общую сумму порядка 1,2 трлн тенге.

Кроме того, в рамках приоритетных проектов планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 трлн тенге.

Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1200 МВт", - проинформировал спикер.

Также он сообщил, что по проекту строительства ПГУ-600 МВт на Алматинской ТЭЦ-2 ЕБРР предварительно одобрено финансирование проекта, в текущем месяце будет проведен открытый тендер по правилам ЕБРР.

Проект строительства ПГУ-450 МВт на Алматинской ТЭЦ-3 планируется реализовать по механизму аукционных торгов на строительство маневренной генерации, проведение которых ожидается в декабре текущего года.

По проекту строительства ПГУ 200-250 МВт на Алматинской ТЭЦ-1 фондом совместно с Министерством энергетики ведется проработка механизма реализации и финансирования.

В целях успешной реализации проектов газификации Алматинского энергокомплекса в установленные сроки фондом прорабатывается вопрос строительства газовой инфраструктуры для проектов", - отметил глава фонда.

По ПГУ в Туркестанской области 30 сентября начата разработка ТЭО проекта.

Кроме того, для обеспечения энергосистемы Казахстана маневренными мощностями фондом рассматривается вопрос строительства еще одной ПГУ мощностью 858 МВт в Южном регионе.

В рамках проекта реконструкции кабельных сетей в городе Алматы и Алматинской области начаты строительно-монтажные работы на общую сумму 19,3 млрд тенге", - добавил Саткалиев.



