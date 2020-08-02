В Акмолинской области строится завод по производству комбикорма

Кокшетау. 1 августа. Kazakhstan Today - В городе Есиль Акмолинской области строится завод по производству комбикорма, который начнет свою работу в конце текущего года, передает Kazakhstan Today.

В конце года начнёт свою работу новое зернохранилище и комбикормовый завод по производству кормов высшей пробы для всех видов сельскохозяйственных животных", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

По информации акимата Есильского района, строительство завода началось в феврале прошлого года в городе Есиль. Сегодня уже построено уже 4 объекта: административное здание, завальная яма, два склада, проведена оценка ресурсов, резервов, завершена оценка ТЭО, проектирование инжиниринговой работы - это 70% от всего объема работы. В свою очередь, здание самого завода готово на 60%. Согласно плану, функционировать завод начнет уже в декабре этого года.

Основной продукцией завода будет полнорационный комбикорм высшей пробы для всех видов сельскохозяйственных животных. Комбикорм будет выпускаться в рассыпном виде и в форме гранул, которые гарантируют целостность всех белково-витаминно-минеральных добавок", - отметили в акимате района.

Предприятие будет представлять собой развитый комплекс, оснащенный компьютерным управлением, снабженный высокоэффективным оборудованием: сушилкой для зерна, элеватором, складами хранения сырья и готовой продукции. Производитель оборудования - немецкая компания NEUERO Farm-und Fоrdertechnik GmbH обещает высокую производительность комбикормового цеха - 2,5 тонны в час и механизированного тока - 100 тонн в час. А в качестве поставщика и официального дилера в Казахстане выступила компания Liet e.K.

На период строительства, а также на момент эксплуатации создано 15 рабочих мест.

К слову, постановлением акимата Акмолинской области, проект включен в Карту поддержки предпринимателей региона", - добавили в УВП региона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства