В АРРФР назвали лимиты при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Гульчехра Талкамбаева рассказала, какие ограничения предусмотрены при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление, передает Kazakhstan Today.

По словам Талкамбаевой, в целях диверсификации инвестиционных портфелей предусмотрено три лимита:

- лимит инвестирования в один выпуск финансовых инструментов. Для облигаций - 50%, для акций - 10% от выпуска;

- лимит ценных бумаг, выпущенных одним лицом или его аффилированными лицами - не более 10% от пенсионных активов;

- валютный лимит, который составляет не более 50% от пенсионных активов, находящихся под управлением того или иного управляющего инвестпортфелем.

Кроме того, по ее словам, предусматривается запрет на приобретение акций, выпущенных аффилированными лицами управляющих компаний.

Спикер также отметила, что вкладчики могут передавать пенсионные накопления в доверительное управление от одной управляющей компании в другую не чаще одного раза в год, возврат под управление Национального банка возможен через два года.

Такие сроки обусловлены необходимостью планирования инвестиционного горизонта для управляющих, а также защитой интересов самих вкладчиков при краткосрочных колебаниях доходности. Пенсионные накопления, передаваемые в доверительное управление частным управляющим компаниям, сохраняются в системе и при достижении пенсионного возраста используются для осуществления пенсионных выплат по графику, заключение договора пенсионного аннуитета, а также иные цели, предусмотренные законодательством, в том числе на улучшение жилищных условий или лечение. Персонифицированный учёт пенсионных накоплений по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков будет сохранён за ЕНПФ. Это позволит гарантировать сохранность активов каждого вкладчика", - заявила представитель финагентства.

Талкамбаева также назвала три управляющие компании, заключившие договоры с ЕНПФ на доверительное управление активами вкладчиков. Это АО "Jуsan Invest ", АО "Halyk Global Markets", АО "BCC Invest". В общей сложности соответствуют требованиям агентства 6 компаний.

Спикер отметила, что стратегия инвестирования пенсионных активов управляющих компаний будет определяться самостоятельно в рамках их инвестиционных деклараций, при этом они должны принимать во внимание тот перечень финансовых инструментов, который разрешён агентством. Он будет включать как государственные ценные бумаги Казахстана, так и государственные ценные бумаги иных государств, долевые и долговые ценные бумаги корпоративного сектора, вклады банков второго уровня и вклады банков - нерезидентов РК.

По информации ЕНПФ, на сегодняшний день поступило 99 обращений от вкладчиков по поводу перевода своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющих инвестиционным портфелем. Общая сумма переводов, по расчётам ЕНПФ, составила 257 млн тенге. В целях диверсификации портфеля будут установлены лимиты инвестирования пенсионных активов в один выпуск финансовых инструментов - не более 50% для облигаций, и не более 10% в акции, а также в финансовые инструменты, выпущенные одной организацией и её аффилированными лицами - не более 10% от пенсионных активов. Для формирования сбалансированного портфеля по видам валют предусматривается валютный лимит - не более 50% от пенсионных активов", - разъяснила финансист.

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