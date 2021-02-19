Брокерская компания заявила о готовности к управлению пенсионными активами казахстанцев

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Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Управляющая и брокерская компания Jysan Invest заявила о своей готовности к управлению пенсионными активами казахстанцев, подписала договор с ЕНПФ о доверительном управлении пенсионными активами и заключила кастодиальный договор между ЕНПФ, Jysan Invest и ДБ АО "Сбербанк", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба АО "First Heartland Jysan Bank", активы вкладчиков будут инвестироваться в публичные ликвидные финансовые инструменты, относящиеся к долевым и долговым ценным бумагам, в том числе в торгуемые на бирже фонды (ETF), акции, облигации, краткосрочные ноты Национального банка РК, среднесрочные суверенные облигации Казахстана, а также драгоценные металлы. Целевой уровень доходности -13% годовых. Валютная диверсификация ограничивается валютами развитых стран.

В ближайшее время на официальном сайте ЕНПФ будет опубликована процедура перевода части пенсионных накоплений в Jysan Invest.

Напомним, 2 января 2021 года президент Казахстана подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста". Этот пакет поправок разрешает казахстанцам досрочно снимать накопления из ЕНПФ на следующие цели: улучшение жилищных условий, оплату лечения, передачу пенсионных активов в управление инвестиционным компаниям.

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