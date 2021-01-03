Экологический кодекс, досрочное снятие пенсионных накоплений, отмена смертной казни: Токаев подписал ряд законов

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан Экологический кодекс Республики Казахстан, сообщат пресс-служба Акорды.

Депутаты Сената 21 декабря 2020 года приняли в двух чтениях проект Экологического кодекса. Реализация экологического принципа "загрязнитель платит и исправляет" подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде, сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Документ регулирует новые подходы оценки воздействия на окружающую среду, а также совершенствование управления отходами производства и потребления.

Мирзагалиев поздравил всех причастных к разработке Экологического кодекса и проинформировал, что в этом году министерству предстоит для реализации положений Кодекса разработать и запустить порядка 150 нормативно-правовых актов; продолжить комплексный технологический аудит промышленных гигантов страны. Будет также продолжена работа по созданию справочников наилучших доступных технологий, внедрение которых значительно сократит вред экологии.

Кодекс вступит в силу 1 июля 2021 года.

Президентом также подписаны законы РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии".

Кроме того, Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" по вопросам экологии".

В рамках поправок индивидуальный подоходный налог (ИПН) будут уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект внесли норму о выплате его частями в течение 16 лет.

В законе предусмотрено введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.

До конца 2020 года субъектам микро-, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики было дано право определять сумму социального налога, подлежащего уплате в бюджет, как разницу между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений.

Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, малый и средний бизнес освободят от НДС и социального налога на два года. По поручению президента страны вводится розничный налог в размере 3% от дохода.

Также сегодня был подписаны законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", "О ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности".

Поправки в законы по вопросам восстановления экономического роста позволят более 700 тысячам казахстанцам досрочно снимать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий и оплаты лечения.

Чтобы снять пенсионные накопления, необходимо достигнуть "порога достаточности" - то есть соотношения возраста вкладчика ЕНПФ и размера его накоплений.

Парламент РК принял закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Как сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, страны-подписанты принимают следующие обязательства: 1) не применять смертную казнь 2) принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время. Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время", - отметил министр.

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