В ЕАЭС апробируют использование навигационных пломб при транзите товаров

Москва. 23 февраля. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года.



"Странам и ЕЭК предстоит доработать проект Соглашения о единой системе транзита ЕАЭС. Соглашение, в частности, определит виды транспорта, при перевозке которыми будут использоваться электронные навигационные пломбы, а также случаи и категории товаров, в отношении которых применяется система отслеживания. Соглашение планируется подписать в 2021 году", - проинформировали в пресс-службе.



По данным пресс-службы, в ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров. Итоги экспериментов позволят сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий.



Для этого страны определят национальных операторов системы отслеживания до конца второго квартала текущего года.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства