Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - В феврале инфляция в Казахстане составила 0,6%, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в феврале 2020 года инфляция составила 0,6% (в феврале 2019 года -0,3%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 6,0% (в декабре 2019 года - 5,4%) и находится на верхней границе целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 8,6%, непродовольственные товары - на 5,4%, платные услуги -на 3,2%. В феврале 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,2%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Валовые международные резервы Нацбанка за февраль 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 1,9%, или на $554,7 млн - до $29,9 млрд. Рост международных резервов произошел за счет проведенных операций по покупке золота и увеличения его цены на мировых рынках. Рост активов в золоте был частично нивелирован снижением активов в иностранной валюте. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($60 млрд), по предварительным данным, на конец февраля 2020 года составили $89,9 млрд.

Денежная база в феврале расширилась на 2% (с начала года сжатие на 7,2%) и составила 6395,2 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, расширилась на 7,4% (с начала года сжатие на 1,5%) - до 5347,7 млрд тенге.

Денежная масса за февраль снизилась на 0,4% (с начала года - на 2,5%) и составила 20 793,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 1,2% (с начала года снижение на 3,7%) до 2215,1 млрд тенге.

10 марта Нацбанк принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 12% годовых с расширением процентного коридора до +/-1,5 процентных пункта. Решение обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне усиления рисков со стороны внешнего сектора. На очередном решении по базовой ставке 16 марта 2020 года базовая ставка и коридор сохранены на том же уровне . Индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ГЦБ), который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в первые три недели февраля 2020 года формировался между уровнем базовой ставки и нижней границей процентного коридора. Увеличение спроса на тенговую ликвидность привело к росту ставок в конце месяца. В феврале средневзвешенное значение TONIA составило 9,47% годовых (в январе 2020 года -8,64%).





На конец февраля отрицательное сальдо операций Нацбанка (открытая позиция) на денежном рынке составило 4,4 трлн тенге. Объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямое репо составил 40,3 млрд тенге. Объем банковских депозитов в Нацбанке составил 560,1 млрд тенге, в том числе объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, - 425,0 млрд тенге. Объем краткосрочных нот в обращении на конец февраля составил 4144,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,9%.

Объем эмиссии краткосрочных нот за февраль составил 1544,7 млрд тенге. Было проведено 7 аукционов, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1114,4 млрд тенге (средневзвешенная доходность - 9,34%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 124,9 млрд тенге (доходность - 9,88%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 229,5 млрд тенге (доходность - 10,07%) 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 75,9 млрд тенге (доходность -10,14%). Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за месяц составил 1407,7 млрд тенге.

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