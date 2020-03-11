Нацбанк повысил базовую ставку до 12%

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 12%, передает Kazakhstan Today.

С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/-1,5 процентных пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности -10,5%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.





Решение о повышении ставки обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора.

Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран - основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз. Цена на нефть марки Brent 9 марта 2020 года резко снизилась в результате недостижения договоренностей участниками заседания ОПЕК+ об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ее котировки находились на уровне $31-36,5 за баррель с максимальным снижением в течение дня более 30%.

Денежно-кредитная политика Нацбанка , проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов. Нацбанк сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты. При необходимости будут проводиться валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы", - отметили в ведомстве.

НБРК непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном сегментах, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры финансовой стабильности.

Отмечается, что очередное решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15.00 по времени Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства