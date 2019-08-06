В Фонд социального медстрахования в июле поступило более 9,5 млрд тенге

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 июля 2019 года перечислено 9,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 июля 2019 года, составила 195,7 млрд тенге", - сообщили в департаменте по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Из них 186,9 млрд тенге (около 95,5%) приходятся на отчисления работодателей, 8,8 млрд тенге (около 4,5%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС, пояснили в фонде.

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