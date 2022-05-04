В Генпрокуратуре озвучили размер ущерба от нарушений на таможне

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поставил задачу ускоренного внедрения усовершенствованного механизма космического мониторинга для активизации работы. При этом он подчеркнул, что все нормы и требования законодательства в работе с недобросовестными землепользователями должны неукоснительно соблюдаться, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн гектаров неиспользуемых пастбищ.

Вместе с тем пастбищные угодья (порядка 90 - 95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определятся проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планами по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте, площадью имеющихся участков и так далее", - пояснили в пресс-службе.

Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков (история полей) землепользователем, которые в последующем подлежат мониторингу. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ допускаются расхождения площади и границ угодий с данными в госакте и постановлении. Эти расхождения допускаются из-за отсутствия цифровых картографических материалов, отображающих генерализированное изображение пространственных данных по видам угодий, инфраструктуры сельского хозяйства.

Принудительное изъятие неиспользуемых или нерационально используемых земель - процесс не одного дня, так как в соответствии с нормами Конституции и Гражданского кодекса РК право собственности защищено, а процесс изъятия происходит только в судебном порядке", - отметили в Минсельхозе.

В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель:

1) земельный инспектор на основании космомониторинга использования сельхозземель проводит профконтроль без выезда на место. Если на этом этапе выявляются нарушения, он направляет владельцу соответствующее уведомление. Дело об административном правонарушении при этом не возбуждается;

2) если указания по устранению нарушений не исполняются, проводится профконтроль с выездом на место. На этом этапе земельный инспектор выдает предписание об устранении нарушений сроком на 1 год. Владелец привлекается к административной ответственности;

3) далее, если ситуация не изменилась, материалы проверок направляются в органы госдоходов для начисления 20-кратного налогообложения по неиспользуемым земельным участкам;

4) проводится контрольная проверка. Если нарушения не устраняются, подается иск в судебные органы об изъятии земель.

При этом, отметили в пресс-службе, необходимо различать понятия "принудительное изъятие" и "возврат". Принудительное изъятие предполагает соблюдение всех вышеперечисленных мер и рассматривается только в судебном порядке. Тогда как к "возврату" можно отнести проведение профилактическо-разъяснительной работы, которая включает в себя: направление указаний об устранении нарушений, наложение административных штрафов, увеличение до 20-кратного размера базовых ставок на неиспользуемый земельный участок, выявленный в том числе путем космомониторинга. Как показывают результаты работы, нередко землепользователи уже после получения уведомления от земельного инспектора добровольно возвращают земли, чтобы не платить штраф или повышенный налог.





Ранее сообщалось, что в Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель.



