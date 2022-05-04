В Генпрокуратуре озвучили размер ущерба от нарушений на таможне

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан озвучили результаты проверки в таможенной сфере и назвали размер ущерба от нарушений в этой области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге, уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.
Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что за месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.
К примеру, досмотром груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Также зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц.
Так, 27 января текущего года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нур Жолы», проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 килограммов. В другом случае сотрудники департамента госдоходов Алматы путем корректировки сведений в информационные системы позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.
Сообщается, что за дачу взятки в размере 50 тысяч долларов США сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нур Жолы» и его заместитель.
Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов США взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».
По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования. Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.
Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.
После поручения президента на казахстанско-китайской границе начали проверку.