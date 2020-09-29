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В Карагандинской области построят шинный завод

28.09.2020 24139
В Карагандинской области построят шинный завод
Караганда. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области построят шинный завод, сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.
 
По информации акима, вчера при участии премьер-министра Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова подписали инвестиционный меморандум с ПАО "Татнефть" по реализации проекта по производству автомобильных шин на территории РТИ города Сарани. Проект предусматривает строительство нового шинного завода на территории нашей области. Планируемая мощность - 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. Запуск производства ожидается к ноябрю 2022 года. В рамках проекта будет создано полторы тысячи рабочих мест с учетом смежных отраслей. 
 
По его словам, автомобильные шины карагандинского производства будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, на вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.
 

Со своей стороны мы предоставляем земельный участок на территории индустриальной зоны в городе Сарань с подведением газа и обеспечиваем инженерной и транспортной инфраструктурой", - сообщил Женис Касымбек. 

 
Также аким региона напомнил, что уже в процессе реализации проект по производству нового типа автобусов и специальной техники ТОО QazTehna. Ввод в эксплуатацию этих производств придаст городу новую жизнь.
 

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