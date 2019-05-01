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В Карагандинской области выплаты АСП проводят по новым правилам

30.04.2019, 12:41 13258
В Карагандинской области выплаты АСП проводят по новым правилам
Караганда. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полным ходом идут выплаты адресной социальной помощи, передает Kazakhstan Today.
 
Количество получателей АСП увеличилось в 4 раза. При этом Центры занятости и сельские акиматы продолжают принимать документы на получение пособий от нуждающихся в поддержке.
 

В области проводится работа по реализации инициатив Елбасы по государственной поддержке многодетных и малообеспеченных семей. С 1 апреля адресная социальная помощь в регионе назначена 4160 семьям. С 25 апреля производится выплата. Приём документов ведётся в штатном режиме, без очередей. Люди обращаются, комиссия выезжает на дом и сразу принимает меры для назначения АСП", - сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

 
Новые заявители на АСП будут получать выплаты с момента обращения. С 1 апреля за консультацией по пособиям обратилось около 17 тысяч человек.
 
Напомним, для назначения АСП необходимо обратиться в местный Центр занятости либо в акимат сельского округа или посёлка. К заявлению прилагаются копия удостоверения личности. Регистрация по месту жительства может быть как постоянной, так и временной.
 
В области проведена большая разъяснительная работа. По поручению акима области были организованы подворовые обходы. Сотрудники службы занятости и акиматов взяли каждую многодетную семью на учёт и составили социальные карты. Члены рабочих групп рассказывали не только о пособиях и других мерах социальной помощи, но и о возможностях трудоустройства, государственной поддержке в открытии собственного дела.
 
В регионе приняли дополнительные меры поддержки многодетных семей. В их числе бесплатный проезд в пассажирском транспорте и 50-процентная скидка в детских садах. В школе фриланса многодетных мам научат удалённой работе, консультанты расскажут, как и на чём можно зарабатывать, не выходя из дома. На мотивационных тренингах помогут правильно поставить цели и определить пути решения поставленных задач. Кроме того, в области действуют передвижные пункты занятости.
 
За каждого ребёнка до 18 лет производится гарантированная выплата в размере 70% прожиточного минимума (сейчас это 20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи рассчитывается как разница между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности. При расчёте дохода не учитываются специальное госпособие многодетным семьям, госпособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Куміс алка" и "Алтын алка", пособие по инвалидности ребёнка, стипендии студентов, единовременные соцвыплаты из бюджетов местных исполнительных органов.
 

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