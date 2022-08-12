НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане конина подорожала на 17%, при этом поголовье лошадей выросло на 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле текущего года на базарах и в магазинах страны килограмм конины стоил 2,9 тысячи тенге - сразу на 16,5% больше, чем годом ранее", - информирует energyprom.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области: на 28,8% за год. В тройке печального первенства также оказались Актюбинская область и Шымкент. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Кызылординской области: на 4,5%.

Отмечается, что дороже всего среди крупных городов страны килограмм конины стоил в столице (3,3 тысячи тенге), дешевле всего - в Кызылорде (2,3 тысячи тенге).

За январь-июнь текущего года в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 125 тысяч тонн лошадей в живом весе - на 6,2% больше, чем годом ранее. В убойном весе было забито 64,6 тысячи тонн лошадей, плюс 6,1%.

По данным аналитиков, больше всего лошадей было забито в Туркестанской области: 14,5 тысячи тонн в живом весе и 7,5 тысячи тонн - в убойном. В тройку лидеров также вошли Абайская (13,5 тысячи и 7,1 тысячи тонн соответственно) и Актюбинская (10,6 тысячи и 5,5 тысячи тонн соответственно) области.

На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 4,1 млн лошадей - на 10,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская, Карагандинская и Абайская области.

Падеж лошадей в текущем году вырос на 5,2% за год, до 2,7 тысячи голов. Чаще всего случаи падежа регистрировали в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях", - отметили эксперты.