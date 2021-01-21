В Казахстане ломбарды и МФО за месяц оштрафованы на 5,7 млн тенге

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в декабре 2020 года провело мониторинг рекламной деятельности финансовых и иных организаций, взаимодействующих с населением, на предмет возможности мошеннических и других незаконных действий и вынесло в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов 30 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 5,7 млн тенге и 9 письменных предписаний, передает Kazakhstan Today.

В частности, ТОО "Микрофинансовая организация "TAS CREDIT" оштрафовано на сумму 416 700 тенге за административное правонарушение в распространении или размещении в средствах массовой информации рекламы, не соответствующей деятельности на день опубликования.

27 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 4,7 млн тенге было выставлено в отношении ТОО "Ломбард "Пятачок", ТОО "Ломбард Доверие", ТОО "0,18% Lombard", ТОО "Алтын Ломбард", ТОО "Алтын Ломбард", ТОО "Ломбард Кредит kz", ТОО "ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ КЗ", ТОО "Тез Ломбард", ТОО "Цифра Ломбард", ТОО "МФО Экспресс заём" , ТОО "Ломбард "Срочно деньги", ТОО "Ломбард Status&Ko", ТОО "Ломбард "Народный KZ", ТОО "Ломбард "Агат-Т" за административное правонарушение в неуказании размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Два административных взыскания в виде штрафов на общую сумму 555 600 тенге было выставлено в отношении ТОО "МФО "Лидер - Капитал 168" за осуществление деятельности, не предусмотренной законом Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

Девять письменных предписаний было направлено в ТОО "Адиль-Ломбард", ТОО "Ай-Н Ломбард", ТОО "Ломбард-Каржы", ТОО "Ломбард "УЛЫ ШЫН", ТОО "Голд-Юг-Ломбард", ТОО "Ломбард "Комфорт", ТОО "Кредитное товарищество "Онтустік Финанс-Ресурс", ТOO "Микрофинансовая организация "Creditum", ТОО "МФО "TESQUA FINANCE" - за несоответствие типовых договоров о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК.

Кроме этого, в отношении ломбардов, не прошедших перерегистрацию и не обратившихся для прохождения учетной регистрации, управлениями региональных представителей Агентства продолжается претензионно-исковая работа о принудительной ликвидации", - сообщает пресс-службе АРРФР.

Отмечается, что в декабре 2020 года со стороны банков второго уровня, субъектов рынка ценных бумаг и страхового рынка не выявлено нарушений, а также фактов незаконных действий и мошенничества.

Мониторинг проводился в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах РК.

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