В Казахстане намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершается уборка зерновых культур. Намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
По его словам, уборочные работы уже завершены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях.
По состоянию на 10 октября, по оперативным данным акиматов областей, убрано 15,9 млн га зерновых (или 99,5% от всей площади зерновых), намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га (в 2021 году средняя урожайность составила 10,1 ц/га)", - сказал Ербол Карашукеев.
Он отметил, что за 9 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,9% и составил 6,8 трлн тенге.
Данный рост обеспечен за счет увеличения на 11% объемов производства продукции растениеводства (4144,6 млрд тенге) и на 1,1% - продукции животноводства (2625,0 млрд тенге).
В животноводстве отмечен рост производства мяса в живом весе на 0,7% (1464,5 тысячи тонн), молока коровьего - на 1,8% (5 087,7 тысячи тонн), яиц куриных - на 5,3% (3824,4 млн штук).
В разрезе областей темпы роста ИФО валовой продукции сельского хозяйства выше республиканских отмечены в 4 областях (Костанайская - 119,9%, Акмолинская - 116,5%, Мангистауская - 114,8%, Северо-Казахстанская - 112,2%).
По данным МСХ, производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,7% и составило 2,1 трлн тенге.
При этом отмечается рост производства сахара на 49,8% (с 179,4 тысячи тонн до 268,7 тысячи тонн), крупы на 40% (с 52,9 тысячи тонн до 74,1 тысячи тонн), масла растительного на 39,9% (с 301,7 тысячи тонн до 422,1 тысячи тонн), рыбы свежей, охлажденной или мороженой на 20,3% (с 29,6 тысячи тонн до 35,6 тысячи тонн), муки на 10,2% (с 2 118,8 тысячи тонн до 2 334,4 тысячи тонн), риса переработанного на 8% (с 163,6 тысячи тонн до 176,7 тысячи тонн), макарон на 5,8% (с 116,1 тысячи тонн до 122,9 тысячи тонн), колбасных изделий на 4,9% (с 45,3 тысячи тонн до 47,6 тысячи тонн)", - сказал министр.
Кроме того, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 7,5% и составил 598,9 млрд тенге (за 9 месяцев 2021 года - 534,8 млрд тенге), в производство продуктов питания - на 27,6% и составил 88,8 млрд тенге (за 9 месяцев 2021 года - 67,5 млрд тенге).
Ранее сообщалось, что в МСХ РК прокомментировали повышение цены на хлеб.