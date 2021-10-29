В Казахстане не будут приостанавливать регулярные авиарейсы из-за нехватки топлива - МИИР

МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - Приоритеты научно-технического развития в Евразийском экономическом союзе будут утверждены в первом квартале 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После этого будут определены критерии проектов-символов евразийской экономической интеграции. Об этом договорились участники заседания президиума Научно-технического совета при председателе коллегии Евразийской экономической комиссии, которое прошло 28 октября в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

В рамках стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, к реализации которых Комиссия совместно с государствами Союза приступила в 2021 году, участники Научно-технического совета рассмотрели предложения по приоритетам научно-технического развития Союза.

Как подчеркнул глава Коллегии ЕЭК, председатель Научно-технического совета Михаил Мясникович, евразийские приоритеты не сильно отличаются от мировых трендов. В этой связи было предложено выделить не отрасли, а отдельные направления, причем особое внимание уделить тем из них, которые могут быть реализованы в среднесрочной перспективе до 2025 года.

Приоритеты надо выкристаллизовать из огромного набора исследований, которые ведутся в странах, затем форсировать разработку научных подходов по этим приоритетам. Целесообразно обратить особое внимание на прикладные исследования. Прошу страны в ноябре представить свои предложения, после чего мы организуем их экспертизу и в первом квартале 2022 года на коллегии Комиссии рассмотрим вопрос о приоритетах научно-технического развития", - отметил Михаил Мясникович.

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александра Широва, сегодня страны ЕАЭС достаточно сильно отстают от мировых трендов в вопросах финансирования исследований и научных разработок. В мире на эти цели ежегодно направляется 1011 миллиардов долларов, при этом затраты всех стран ЕЭАС из всех источников финансирования составили в 2019 году всего 18,2 миллиарда долларов, из которых 96% пришлось на Россию.

Каждая из ТОП-3 цифровых корпораций мира тратит на исследования больше, чем все страны ЕАЭС вместе взятые. Для стран ЕАЭС характерен низкий уровень эффективности затрат на научно-исследовательские работы в смысле их трансформации в расширение экспорта и экономический рост", - сообщил Александр Широв.

К приоритетным он предложил отнести такие виды деятельности, как ряд направлений машиностроения, химическую и нефтехимическую промышленность, включая фармацевтику, металлургию и производство строительных материалов.

По мнению министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, к приоритетам также целесообразно отнести ключевые направления нового мирохозяйственного уклада, такие как биоинженерия, аддитивные технологии и другие.

Определение приоритетов научно-технического развития Союза позволит проработать первоочередные шаги, обеспечить картирование научно-технического потенциала Союза. В этой связи главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач выразил надежду на появление в Союзе программы финансирования научных исследований и высокотехнологичных проектов, аналогичной действующим в других международных организациях.

Научно-технический совет также рассмотрел вопросы реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами интеграции.

По словам Сергея Глазьева, нужно принять критерии, которым должен соответствовать проект для придания статуса "символа евразийской интеграции". За основу можно взять критерии, предъявляемые к проектам в Российской Федерации.

Проект должен быть основан на использовании высокотехнологичных решений, подтвержденных экспертизой. Это должен быть масштабный проект, имеющий экономический или социальный характер. Должно быть участие как минимум двух государств Союза, а лучше - всех. Окупаемость - не более пяти лет, источники финансирования - не менее 20% собственных средств. Предлагается установить критерии и к участникам: опыт, финансовые возможности, отсутствие налоговой задолженности, резидентство государств-членов", - отметил Сергей Глазьев.

Заместитель вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда "Сколково" Александр Окунев, в свою очередь, озвучил предложения по конкретным проектам, которые способны стать символами интеграции. Это проекты в области цифровой медицины, сельского хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды, которые уже реализуются в ЕАЭС и готовы передавать технологии, создавать рабочие места и формировать долгосрочные кооперационные связи.

Участники заседания подробно остановились на вопросе добровольной маркировки товаров и рассмотрели опыт компании, внедрившей такую маркировку. Кроме того, Научно-технический совет обсудил концепцию формирования "Национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения (НИКС)" в рамках ЕАЭС и проект договора о научном, научно-техническом и инновационном сотрудничестве государств ЕАЭС и другие темы.