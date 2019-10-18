В Казахстане планируют повысить акциз на бензин на 10 тенге за литр

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - С 1 декабря в Казахстане акциз на бензин может вырасти еще на 10 тенге за литр. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

На каждый литр бензина акциз составляет лишь 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза", - цитирует Даленова Kapital.kz .

По словам министра, проект соответствующего постановления публично обсуждается, есть различные предложения. "Предполагаемая дата - с 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза", уточнил он.

Сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, у нас лишь 8 тенге. Но все обсуждается", - заверил Руслан Даленов.

Министр предположил, что в итоге цена на бензин может остаться прежней, а акциз увеличится в несколько раз. "Если он пойдет сверху акциза, то, я думаю, процентов на 6 (бензин подорожает). Если внутри, то (цена на топливо) останется прежней", - пояснил министр нацэкономики.

Также министр энергетики РК Канат Бозумбаев ранее сообщил, что Казахстан готов к началу экспорта бензина не только в страны ЕАЭС, но и в страны Европы и Средней Азии.

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