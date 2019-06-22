Казахстан готов к началу экспорта бензина в страны ЕАЭС

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Казахстан готов к началу экспорта бензина не только в страны ЕАЭС, но и в страны Европы и Средней Азии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, все условия для экспорта уже созданы.

С июня мы создали все условия для экспорта бензина. Этот процесс должен стартовать на следующей неделе . Сейчас мы ведем переговоры с Беларусью и Кыргызстаном. Мы хотим, чтобы наши партнеры не осуществляли реэкспорт как нефти, так и нефтепродуктов, потому что осуществление ими реэкспорта в третьи страны имеет под собой почву для получения таможенных пошлин, а внутри союза (ЕАЭС. - Прим. агентства) мы можем поставлять только беспошлинно", - сказал Бозумбаев.

Ожидаемый объем экспорта составляет примерно 60-70 тыс. тонн бензина АИ-92 и 10-15 тыс. тонн АИ-95.

Министр отметил, что ведутся переговоры по экспорту бензина с Атырауского НПЗ в страны Средней Азии и Европы.

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