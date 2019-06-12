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Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Казахстан планирует начать экспорт бензина во второй половине июня текущего года, передает Kazakhstan Today.

"Что касается экспорта высокооктанового бензина казахстанского производства, на сегодняшний день полностью подготовлена законодательная база. В скором времени ожидается принятие приказа Министерством национальной экономики о снижении ставки ЭТП (экспортная таможенная пошлина) на светлые виды нефтепродуктов. Экспорт бензина планируется начать во второй половине июня", - сказал на заседании правительства министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 7 июня текущего года по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет – 148,7 тенге, на летнее дизельное топливо – 192 тенге. Наблюдается снижение розничных цен на бензин марки Аи-92. Так, минимальные цены на бензин марки Аи-92 составляют 139 тенге за литр в Западно-Казахстанской области, на дизельное топливо – 175 тенге за литр в Туркестанской области.

По состоянию на 7 июня текущего года количество остатков ГСМ на нефтебазах страны достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 – 192,4 тыс. тонн, а дизтоплива – 196,4 тыс. тонн.

Согласно утвержденному графику, в адрес сельхозтоваропроизводителей должно быть поставлено 380 тысяч тонн дизтоплива. В соответствии с заявкой Министерства сельского хозяйства РК потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме.

По данным Министерства энергетики, объем добычи нефти и конденсата составил 36,5 млн тонн, это 101% к плану 5 месяцев текущего года, или 96,8% к аналогичному периоду 2018 года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 21,7 млн тонн, в том числе на Кашаган – более 4 млн тонн, Тенгиз – 12,48 млн тонн, Карачаганак – около 5 млн тонн.

На Кашагане успешно завершен первый капитальный ремонт. Сегодня на Кашагане объем добычи вышел на рекордный уровень в 400 тысяч баррелей в сутки. В целом годовой план добычи нефти будет выполнен", - сообщил К. Бозумбаев.

Переработка нефти за 5 месяцев текущего года составила 6,7 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду 2018 года более чем на 5%.

Производство основных видов нефтепродуктов составило более 5 млн тонн с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14%. В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на рынке ГСМ не наблюдается.

По словам министра энергетики, с начала текущего года объем добычи газа составил более 23 млрд кубометров. К текущему плану перевыполнение составляет 1,3%. Экспорт газа составил 7,7 млрд кубометров, или 89,5% к аналогичному периоду 2018 года. Снижение объемов экспорта связано с увеличением внутреннего потребления газа.

Производство сжиженного нефтяного газа за 5 месяцев текущего года составило в объеме 1,28 млн тонн.

Как сообщил К. Бозумбаев, выработка электроэнергии составила 44,1 млрд кВт-ч. Объем добычи урана составил более 9 тысяч тонн, что составляет 100,4% к аналогичному периоду 2018 года, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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