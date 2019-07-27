Минэнерго: Цена на дизельное топливо в Казахстане - самая низкая в регионе

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Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Цена на дизельное топливо в Казахстане - самая низкая в регионе, заявили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В связи с активным обсуждением в сети Интернет вопросов ценообразования на дизельное топливо Министерство энергетики отмечает, что цена на АЗС Казахстана на фоне продолжающегося роста цен в соседних странах сохраняется на одном уровне с октября 2018 года... Цена на дизельное топливо в Казахстане самая низкая в регионе. Так, средняя цена на дизтопливо на АЗС в стране ниже на 57,4 тенге, чем в Кыргызской Республике, и на 101,3 тенге, чем в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

При этом имеются случаи реализации дизтоплива по более высокой цене - по 205 тенге за литр - в локальных сетях Актюбинской и Акмолинской областей, а также по более низкой (по 181 тенге за литр) в Жамбылской области.

На фоне диспаритета цен на дизтопливо в приграничных регионах республики имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов. Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны", - пояснили в Минэнерго.

На сегодня ценообразование на дизельное топливо на внутреннем рынке страны зависит от следующих факторов: повышения потребления дизельного топлива; направления значительного объема от общей выработки дизельного топлива на обеспечение сельскохозяйственной и железнодорожной отраслей; сезонного увеличения транзитных грузоперевозок через Казахстан и связанных с ним перетоков топлива в связи с диспаритетом цен на внутреннем рынке и в приграничных регионах соседних стран; сезонного увеличения ставок акциза на дизельное топливо в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года 2019 года №331 "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо".

В ведомстве подчеркнули, что ставка на дизельное топливо имеет сезонный характер. Так, если в июле - ноябре она составляет 9300 тенге за тонну, то в декабре - июне - 540 тенге за тонну. Ставка на импортное дизельное топливо составляет 540 тенге за тонну весь календарный год.

Как сообщалось ранее, ресурсодержателями нефтепродуктов на нужды сельхозтоваропроизводителей (СХТП) в период осенних полевых работ (июль - октябрь) в приоритетном порядке направляется 395 тыс. тонн. В июле общее потребление СХТП должно составить 116,2 тыс. тонн, или 29,7% от общего объема производства в стране. При этом цена на дизтопливо для нужд сельского хозяйства составляет 198 тыс. тенге за тонну с НПЗ РК (162 тенге за литр)", - пояснили в министерстве.

В связи с растущим железнодорожным грузопотоком в июле планируется направить порядка 35 тыс. тонн дизтоплива, или 8,9 % от общего производства. Порядка 3,8% от производимого в Казахстане дизтоплива в сентябре планируется направить на нужды горно-металлургического комплекса - 15,0 тыс. тонн. Таким образом, на розничный рынок Казахстана в сентябре поступит порядка 225,6 тыс. тонн дизтоплива, или 57,6% от объема внутреннего производства данного вида топлива.

В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Текущее производство дизельного топлива казахстанскими НПЗ полностью покрывает потребность внутреннего рынка во всех секторах экономики. Фактов возникновения дефицита на ГСМ не наблюдается. Министерство энергетики всегда следует политике прозрачности, гласности и конструктивного диалога в курируемых отраслях и открыто для предоставления разъяснений вопросов в рамках своей компетенции", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Минэнерго, цена на дизтопливо в РФ выросла с 250 тенге за литр (в октябре 2018 года) до 293 тенге за литр в июле текущего года, в Кыргызской Республике за аналогичный период рост составил с 238 тенге за литр до 249 тенге за литр.

Розничные цены на дизельное топливо в соседних с РК странах (в среднем, тенге за литр): Республика Казахстан - 191,7; Кыргызская Республика - 249,1; Республика Узбекистан - 195,5; Российская Федерация - 293,0.

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