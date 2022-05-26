В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг

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НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации министра национальной экономики Алибека Куантырова, в начале года была введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ.

При этом, уточнил он, для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки - на уровне действующих.

Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирования вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров.

Также поправки предполагают поэтапное увеличение акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.

Куантыров также сообщил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%.

Наряду с увеличением налоговой нагрузки также предлагаются меры по стимулированию геологоразведки и открытию новых месторождений.





Майнерам снова разрешили работать в Казахстане.





Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.





Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.





На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.