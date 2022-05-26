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В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг

25.05.2022, 11:54 17271
В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг
Фото: Pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации министра национальной экономики Алибека Куантырова, в начале года была введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.
 

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ.

 
При этом, уточнил он, для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки - на уровне действующих.
 
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирования вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.
 

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров.

 
Также поправки предполагают поэтапное увеличение акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.
 
Куантыров также сообщил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%.
 
Наряду с увеличением налоговой нагрузки также предлагаются меры по стимулированию геологоразведки и открытию новых месторождений. 

Майнерам снова разрешили работать в Казахстане. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.    

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

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Премьер Кыргызстана: при расширении ЕАЭС способен устранить дисбалансы в мирохозяйственных связях

26.05.2022, 11:38 2776
БИШКЕК. 26 МАЯ - Открывая первый Евразийский экономический форум в Бишкеке, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался об огромном потенциале Евразийского экономического союза для дальнейшей интеграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают интеграцию, что позволяет загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз", - заявил Жапаров.

 
По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран - это "задача-минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке.
 

Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на Азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит, открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - цитирует спикера РИА Новости.

 
Глава кабмина КР отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества.
 

Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.

 
Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.
 

В Павлодаре запустили завод по производству нефтегазового оборудования

26.05.2022, 11:33 3616
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 26 МАЯ - В Павлодаре запустили производственную площадку ТОО "КазПромБезопасность ПВ". Данный проект реализован в рамках карты индустриализации. В создание и развитие производственной площадки инвестировано более 246 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет изготавливать теплообменные аппараты, конденсаторы, аппараты воздушного охлаждения, криогенное оборудование, многочисленные разновидности деталей трубопроводов, различные виды металлоконструкций и другое. В производственные планы входит многогранное расширение линейки изготавливаемой продукции.
 

На производственной площадке ТОО "КазПромБезопасность ПВ" установлено современное оборудование, которое отвечает всем требованиям стандартов при изготовлении высококачественной продукции (…) Создано 40 дополнительных рабочих мест. Планируется, что штат предприятия будет расширен до 150 человек", - рассказали в Министерстве индустрии инфраструктурного развития РК.


Напомним, в Казахстане планируют увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении.
 

Сенат РК одобрил соглашение с Арменией о поставке нефтепродуктов

26.05.2022, 11:26 4051
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС, отметили в пресс-службе сената парламента РК.
 
В палате напомнили, что соответствующее соглашение между правительствами Казахстана и Армении было подписано 16 июля 2020 года.
 
Вместе с тем закон запрещает армянской стороне продавать нефтяной продукт третьей стороне. При выявлении фактов нарушения указанного обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить либо сократить поставки установленных товаров.
 
Результатом принятия документа является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Армения в сфере нефтепродуктов.
 

Автодилеров предупредили о незаконности навязывания дополнительного оборудования покупателям

26.05.2022, 10:21 5156
Автодилеров предупредили о незаконности навязывания дополнительного оборудования покупателям
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан предупреждает автодилеров о недопустимости фактов навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщает о начале анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена законом "О защите прав потребителей" и является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей.
 

Если данные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка - поставщикам данного оборудования, то это является нарушением антимонопольного законодательства и влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5% от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта занимающим доминирующее положение на рынке", - разъяснили в пресс-службе АЗРК.

 
Лиц, столкнувшихся с фактами навязывания дополнительного оборудования при реализации автомобилей, просят обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный орган.

Ранее о незаконности навязывания покупателям допуслуг автосалонов предупредили в прокуратуре Алматы.

В Казахстане начат прием заявок на льготное автокредитование.
 

В Казахстане утверждены правила взаимодействия с ЕЭК по вопросам ведения реестра промтоваров

26.05.2022, 09:53 5666
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Казахстанским центром индустрии и экспорта QazIndustry разработаны правила взаимодействия с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ разработан для реализации правил определения страны происхождения отдельных видов товаров, сообщили в пресс-службе МИИР РК.
 
В ведомстве напомнили, что в рамках Евразийского экономического союза при государственных закупках промышленных товаров государств-членов, в отношении которых установлены условия производства, страна происхождения таких товаров подтверждается предоставлением информации из евразийского реестра.
 

Основанием для включения товара в евразийский реестр является акт экспертизы или сертификата о происхождении товара СТ-1, которые выдаются экспертными организациями Казахстана", - пояснили в пресс-службе министерства.

 
Для дополнительной информации просят обращаться по телефонам: 8 (7172) 983-294, 8778 500 00 77 либо отправить письмо на электронную почту [email protected]
 

Казахстанские авиакомпании смогут вносить пассажиров в черный список

25.05.2022, 17:38 13336
Казахстанские авиакомпании смогут вносить пассажиров в черный список
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Казахстанские авиакомпании смогут вносить в черный список граждан только по решению суда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая в среду в мажилисе по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта", министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.
 
Глава МИИР подчеркнул, что граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности. Перевозка таких пассажиров на воздушном судне будет ограничена на определенный законом период с учетом международного опыта и требований ИКАО.
 
По словам Каирбека Ускенбаева, за четыре месяца этого года выявлено свыше 600 правонарушений на борту самолета. В то время как в прошлом году - 869 фактов нарушения правил поведения. Самое часто встречаемое нарушение на борту самолета - это курение.
 

Минсельхоз: мы избежали весенней засухи

25.05.2022, 16:18 14656
Минсельхоз: мы избежали весенней засухи
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Представители Министерства сельского хозяйства РК на брифинге в СЦК рассказали о ходе проведения весенне-полевых работ 2022 года и о прогнозе по засухе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По засухе Казгидромет дает благоприятный прогноз на летний период. В период посевных работ мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, то есть накопление влаги есть", - сказал в ходе брифинга в СЦК директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

 
По его словам, фермеры провели агромероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась с зимнего периода. 
 

Единственным способом выйти на хорошую урожайность было так называемое закрытие влаги, агромероприятия. Фермеры, которые заботятся о хорошем урожае, эти мероприятия провели. И это дает уже сейчас прогнозы, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнера с гектара минимум. То есть та влага, которая была в зимний период, ее сохранили, и, соответственно, сейчас в период вегетации растения будут обеспечены достаточной влагой", - сказал Азат Султанов.

 
По данным Минсельхоза, общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 105 тысяч га больше показателя 2021 года. Существенно увеличена площадь кормовых культур - 3,6 млн га. Увеличены также площадь картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур.
 

Как ранее неоднократно сообщали СМИ, была проблема с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур. Ввиду того что по семенам аналогичный код ТН ВЭД, они также попали под запрет. Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров, и, как результат, правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета на вывоз семян и переводе их на разрешительный порядок", - сообщили представители МСХ.

 
Отмечается, что это позволило дополнительно завести более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и получить казахстанским аграриям законтрактованные партии семян зерновых культур тем самым усилив сортовой потенциал.
 
На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.
 
Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение порядка 670,2 тысячи тонн удобрений, что на 43,7 тысячи тонн больше прошлого года. 
 
При этом необходимо отметить, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге, в т.ч. дополнительно из республиканского бюджета выделено 11,6 млрд тенге. То есть 50% от стоимости приобретенных удобрений будет возмещено государством.
 

Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год

25.05.2022, 13:48 16826
Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до порядка 80 миллионов тонн нефти в год, сообщил на заседании совета директоров АО "КТК-Р" генеральный директор Николай Горбань, передает KSAZAKHSTAN TODAY.
 
Горбань выступил с докладом о состоянии хозяйственной деятельности компании, результатах в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, сообщили в пресс-службе консорциума.
 

Участники управляющих органов КТК заслушали доклад о проведенных ремонтных работах на ВПУ-3 и ВПУ-2, поврежденных в результате штормов. Особое внимание было уделено ситуации с поставками запасных частей к оборудованию зарубежного производства и пополнению складских аварийных запасов, а также текущим судебным разбирательствам КТК", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также был решен вопрос с выплатой дивидендов акционерам КТК за 2021 год. По согласованию с Центробанком РФ они будут выплачены не в рублях, а в иностранной валюте. 
 
В ходе заседания также были избраны составы совета директоров, ревизионной комиссии АО "КТК-Р" и утверждены аудиторские организации на 2022 финансовый год.
 

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