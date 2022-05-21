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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Со вчерашнего дня майнерам снова разрешили работать в Казахстане. На каких условиях будут работать майнеры, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос другой, сколько это должно стоить и во сколько должно обходиться. Когда начался дефицит, мы отключили всех майнеров. Потому что встал выбор между жизненно важными предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали буквально до вчерашнего дня весь этот период, пока мы не стали восстанавливать энергосистемы", - сообщил Болат Акчулаков.

Глава ведомства подчеркнул, что энергетическую систему в Казахстане нужно серьезно модернизировать. И пока в стране не появится новая станция генерации электроэнергии, в министерстве рассматривают разные варианты для условий работы таких потребителей, как майнеры, сообщает МИА "Казинформ".

Предлагается перевести их на потребление дорогой импортной электроэнергии либо на электроэнергию от возобновляемых источников энергии, которая также стоит дороже. Также есть вариант подключить майнеров к станциям, которые вырабатывают электроэнергию на природном газе, тогда майнинговые фермы будут платить за природный газ реальную стоимость.

Между тем, по его словам, за Минэнерго осталось право в любой момент отключить майнеров от сети в случае дефицита электроэнергии.

Такое право есть по приказу, который мы недавно выпустили. Но там есть очень много ограничений для базовых условий, чтобы не все могли этими вещами заниматься. Я думаю, что нам придется и дальше в этом плане развиваться", - цитирует Болата Акчулакова Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.

Чтобы заниматься майнингом, компания должна быть зарегистрированной, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ею куплено и является ее собственностью.

Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.

По данным Fitch , нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.