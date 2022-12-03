В Казахстане понизились цены на аренду жилья

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья. Аренда жилья с 24 ноября по 1 декабря подешевела еще на 2%.
По данным портала Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.
Максимальное снижение произошло:
- в Уральске: -6,2 %, до 2708 тенге за 1 квадратный метр;
- в Костанае: -4,7 %, до 3174 тенге за 1 квадратный метр;
- в Петропавловске: -4,7 %, до 2600 тенге за 1 квадратный метр;
- в Алматы: -3,1 %, до 6250 тенге за 1 квадратный метр;
- в Астане: -2,5 %, до 4062 тенге за 1 квадратный метр.
На 1 декабря цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).
Наибольший разрыв остается в Костанае (+24,6%), Павлодаре (+16,9%), Алматы (+16,1%), Астане (+11,7%).
В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрем составляет не более 5%.
Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28,8%.
Как сообщалось ранее, в Казахстане большая часть рынка арендного жилья находится "в тени". Создана рабочая группа между МВД и Комитетом госдоходов Минфина РК по совместному действию для решения этого вопроса.