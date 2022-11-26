Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арендным жильем без выкупа обеспечат свыше 7 тысяч граждан. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Еркебулан Дауылбаев в ходе правительственного часа в сенате парламента РК по текущей ситуации по развитию жилищного строительства в Республике Казахстан.

В рамках проводимой жилищной политики будет обеспечено арендным жильем без выкупа свыше 7 тысяч граждан. Наряду с этим в регионах для очередников строится 9,8 тысячи квартир кредитного жилья, реализуемого через "Отбасы банк", - сообщили в МИИР.

Еркебулан Дауылбаев отметил, что в Казахстане большая часть рынка арендного жилья находится "в тени".

Выявлено свыше 5 тысяч квартир, которые незаконно сдавали в аренду. Соответственно, были приняты меры", - цитирует Еркебулана Дауылбаева Zakon.kz.

По его словам, создана рабочая группа между МВД и Комитетом госдоходов Минфина РК по совместному действию для решения этого вопроса.

Вице-министр отметил, что по итогам 10 месяцев текущего года по стране построено 11,7 млн квадратных метров жилья.

Кроме этого, планируется охватить мерами государственной поддержки в виде льготных займов по 2-процентной ставке 6,1 тысячи очередников, по 5-процентной ставке - 7,8 тысячи очередников и жилищными выплатами за аренду жилья в частном жилищном фонде.

По словам вице-министра, наблюдается постоянный рост очередности нуждающихся в жилье. На сегодня очередность в акиматах достигла 623 тысяч граждан , в том числе свыше 400 тысяч граждан социально уязвимого положения. Ежегодно очередность увеличивается в среднем на 50 тысяч человек.

Увеличение очередности оказывает существенную нагрузку на бюджет и требует значительных инвестиций для строительства социального жилья и льготного кредитования. В этой связи министерством разработан законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в мажилисе парламента.

В рамках данного законопроекта предусмотрено изменение подходов по учету и постановке на очередность, а также реализация мер господдержки в зависимости от доходов.

Новый механизм предусматривает передачу текущей базы очередников местных исполнительных органов в "Отбасы банк", и, таким образом, постановка на учет через акиматы прекращается.

На базе созданного центра по обеспечению жильем будет вестись постановка на учет всех граждан, не имеющих жилья за последние 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории.

Еще одним актуальным направлением в развитии жилищной политики является механизм стимулирования строительства жилья на селе.

Планируется субсидировать затраты работодателей после ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от площади возведенного жилья.

Жилье будет предоставляться при наличии трудового договора с работником на 5-летний срок.

Всего, по оперативным данным, в регионах планируется начать строительство 2855 жилищ (в 76 районах).

Что касается механизма адресной помощи на аренду жилья в частном жилищном фонде, в целях доступности программы для целевой группы участников на сегодня министерством упрощено назначение жилищных выплат с 17 до 12 процедур.

Будет утверждена единая процедура согласия заявителя на проверку персональных данных и получения выплат при подписании заявления ЭЦП.

Наряду с этим будут исключены из исчисления дохода заявителя пенсионные и социальные выплаты.

В свою очередь сенатор Серик Шайдаров обратил внимание правительства на низкое качество строительных работ, несовершенство механизма госзакупок, удорожание стройматериалов, а также на отсутствие программ по обеспечению жильем в сельской местности.

Требуется увеличение объемов строительства, повышение эффективности и адресности государственных мер поддержки по улучшению жилищных условий населения. Нужно предпринять меры, направленные на снижение импорта строительных материалов, а также развитие рынка производства отечественной строительной продукции. Также необходимо выработать подходы по решению проблем, связанных с устаревшим жилищным фондом", - отметил председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков.



