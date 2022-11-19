Цены на арендное жилье продолжают снижаться в Казахстане

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За неделю, 10-17 ноября, аренда жилья в Казахстане подешевела еще на 2,3 %.
По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (-8,1 %), Уральске (-6,8 %), Астане (-3,6 %).
В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2,8%. При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1-3 %.
Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября", - считают аналитики.
Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в РК еще выше на 13,8 % в среднем.
Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30,9 %), Алматы (+23,8 %), Павлодаре (+22,2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17,9 %.
Напомним, в сентябре цены на благоустроенное арендное жилье подскочили сразу на 47,2% в годовом выражении. Отрицательная динамика цен началась с середины октября.