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Цены на арендное жилье продолжают снижаться в Казахстане

18.11.2022, 12:11 10706
Цены на арендное жилье продолжают снижаться в Казахстане
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За неделю, 10-17 ноября, аренда жилья в Казахстане подешевела еще на 2,3 %.

По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (-8,1 %), Уральске (-6,8 %), Астане (-3,6 %).

В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2,8%. При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1-3 %.

Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября", - считают аналитики.


Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в РК еще выше на 13,8 % в среднем.

Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30,9 %), Алматы (+23,8 %), Павлодаре (+22,2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17,9 %.


Напомним, в сентябре цены на благоустроенное арендное жилье  подскочили сразу на 47,2% в годовом выражении. Отрицательная динамика цен началась с середины октября.
 

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Правительство одобрило второй пакет приоритетных проектов фонда "Самрук-Казына"

18.11.2022, 16:30 6766
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании инвестиционного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрен второй пакет приоритетных проектов группы компаний фонда.
 
Как сообщили в фонде "Самрук-Казына", перечень состоит из 18 проектов на более чем 13 трлн тенге.
 
Это проекты в нефтегазовой, энергетической, железнодорожной и телекоммуникационной сферах.
 
Озвучены постановочные вопросы, требующие содействия правительства РК. Совместно с государственными органами планируется разработка дорожной карты по реализации проектов с ее дальнейшим утверждением премьер-министром.
 

Проекты вам известны, коллеги. Они ранее прорабатывались. Необходимо включить их во второй пакет приоритетных проектов "Самрук-Казына". Далее будем работать над их реализацией", - отметил Роман Скляр.

 

"Дочку" Halyk Bank продают Международному банку Таджикистана

18.11.2022, 11:34 11641
"Дочку" Halyk Bank продают Международному банку Таджикистана
Фото: freedom24.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана" объявляет о заключении соглашения с ЗАО "Международный банк Таджикистана" о продаже 100% акций ЗАО "Халык банк Таджикистан", сообщает пресс-служба Народного банка Казахстана.
 

ЗАО "Международный банк Таджикистана" получил все необходимые регуляторные одобрения. Завершение сделки ожидается в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

 
В процессе сделки и после завершения всех необходимых процедур банк продолжит работу и обслуживание клиентов в обычном режиме, предоставляя все виды банковского обслуживания в соответствии с условиями ранее заключенных соглашений.
 

Международный банк Таджикистана - один из успешных банков Республики Таджикистан с широкой сетью филиалов и центров банковских услуг, предлагающий широкий спектр современных банковских продуктов и услуг физическим и юридическим лицам. Его клиенты имеют возможность получать кредиты, вкладывать деньги на выгодных условиях, иметь доступ к электронным кошелькам и другим услугам мобильного банкинга IBT24, использовать внутренние и международные банковские карты", - проинформировали в пресс-службе банка.

 

В Казахстане цены на яйца выросли на 6% за месяц

18.11.2022, 09:27 13766
В Казахстане цены на яйца выросли на 6% за месяц
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.
 
Сильнее всего рост цен за месяц ощутили жители Улытауской области: сразу на 19,8%. Далее идут Павлодарская (плюс 14,7%) и Кызылординская (плюс 13,6%) области. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: всего на 0,4%. Из 20 регионов цены не изменились в месячной динамике только в Алматы, сообщает energyprom.kz.
 
В годовой динамике яйца подорожали сразу на 52,2% в Кызылординской области, на 34,1% - в Костанайской, на 32,5% - в Западно-Казахстанской. При этом в Алматы цены, напротив, снизились на 4%, а в Жетысуской области - на 0,4%.
 
За январь-сентябрь 2022 года производство яиц в РК составило 3,8 млрд штук - на 5,3% больше, чем годом ранее.
 
В разрезе регионов лидирует Северо-Казахстанская область: 559,9 млн яиц, плюс 40,7% за год. В тройке лучших по этому показателю регионов также оказались Акмолинская (555,5 млн яиц, минус 7,4%) и Карагандинская (472,9 млн яиц, минус 2%) области.
 
По итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 96,3% против 94,4% годом ранее.
 
На импорт, соответственно, пришлось 3,7% ресурсов. В страну с начала года завезли 130,8 млн яиц - на 30,9% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
 
В то же время экспорт, напротив, увеличился в 2,2 раза, до 184,5 млн яиц.
 
Реализация на внутреннем рынке также выросла, но лишь на 0,7%, до 3,3 млрд яиц.

Ранее сообщалось, что социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.
 

Казахстан примет участие в строительстве трассы "Меридиан"

17.11.2022, 13:16 24096
Казахстан примет участие в строительстве трассы "Меридиан"
Фото: bigasia.ru
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерения участвовать в реализации проекта строительства трассы "Меридиан", сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.
 

По "Меридиану" мы делаем пока расчеты. Самое главное, что мы ждем пока информацию и сроки организации дороги "Меридиан" по территории Казахстана. Мой коллега из Казахстана подтвердил, что у них также в пятилетнем плане стоит расширение своей дороги с двух до четырех дорог", - цитирует bigasia.ru Марата Хуснуллина.

 
Он отметил, что если Казахстан действительно будет строить свою часть дороги, то "соответственно, тоже свою часть от Оренбурга до Европы - Западный Китай М-12 расширим и, соответственно, следующий этап - это уже непосредственно "Меридиан". Части трассы на территории РФ, которые войдут в "Меридиан", уже заложены в пятилетний план.
 
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров.
 

Перечень товаров, по которым будет оплачиваться утильсбор, утвержден в Казахстане

17.11.2022, 11:55 25576
Перечень товаров, по которым будет оплачиваться утильсбор, утвержден в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев подписал приказ об утверждении перечня отдельных видов продукции, производимой на территории Республики Казахстан и (или) ввозимой на территорию РК физическими и юридическими лицами, по которым обеспечивают сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств такой продукции.
 
В перечень товаров, по которым полагается оплата утильсбора, вошли:
 
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности за исключением транспортной техники, предоставляемой в рамках гуманитарной помощи;

  • каучук, резина и изделия из них;
 
  • аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них;
 
  • нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 массовых процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель, и отработанных нефтепродуктов;
 
  • прочие химические продукты: антифризы, тормозные жидкости;
 
  • полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая упаковка, упаковка из комбинированных материалов;
 
  • самоходная техника;
 
  • кабельно-проводниковая продукция и др.
 
Всего список содержит 20 пунктов. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.
 

Парламент одобрил закон, позволяющий Казахстану взять заем у МБРР для покрытия дефицита бюджета

17.11.2022, 10:35 27031
Парламент одобрил закон, позволяющий Казахстану взять заем у МБРР для покрытия дефицита бюджета
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената одобрили ратификацию Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.
 
Законопроектом предусматривается ратификация Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития в сумме 345 700 тысяч евро со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период, со ставкой вознаграждения Еврибор+переменный спред, единовременной комиссией - 0,25% от суммы займа и комиссией за резервирование 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа для финансирования дефицита республиканского бюджета, говорится в заключении к законопроекту.
 
Задачей законопроекта является поддержка принятых обязательств республиканского бюджета, в том числе социальных и других приоритетных целей государства, предусмотренных республиканским бюджетом.

Принятие законопроекта позволит поддержать комплекс мер правительства РК, направленных на улучшение социально-экономической обстановки государства, и обеспечить полноценное финансирование дефицита республиканского бюджета.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев пояснил, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в соответствии с финансовыми условиями соглашения.

По его словам, в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или примерно 3 трлн тенге.
 

С учетом необходимости обслуживания и погашения предыдущих долгов необходимо привлечь с рынка примерно 4 трлн тенге", - добавил глава Минфина.

 



 

В Казахстане подписано 130 меморандумов о снижении торговой надбавки на СЗПТ

17.11.2022, 08:28 28841
В Казахстане подписано 130 меморандумов о снижении торговой надбавки на СЗПТ
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане местные исполнительные органы продолжают заключать меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10% на социально значимые продовольственные товары. По состоянию на 14 ноября уже заключено 130 меморандумов во всех регионах и городах республиканского значения, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.
 
Меморандумы подписали такие крупные торговые сети, как "Магнум", Small, "Анвар", "Астыкжан", "Вкусмарт", "ФерМаг", "Акмол" и др.
 

Подписание меморандумов является важным этапом в ценообразовании, торговая надбавка, установленная законодательством в размере 15%, снижается до 10% в рамках меморандума. Это позволяет жителям покупать в крупных торговых сетях Казахстана, заключивших меморандумы, социально значимые продукты питания со сниженной торговой наценкой", -пояснили в Минторговли.

 
В пресс-службе отметили, что в Комитете торговли МТИ РК для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары работает общественный контроль - call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook, sauda_inform.

Напомним, социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.

Ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов раскритиковал работу правительства и Нацбанка по сдерживанию инфляции.
 

Свыше 56 млрд тенге годового бюджета не освоили в МИИР РК

16.11.2022, 16:35 33971
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан не освоило 56,7 млрд тенге годового бюджета, сообщили в пресс-службе ведомства.
 

По состоянию на 1 ноября текущего года при плане 1548,5 млрд тенге освоение бюджета составило 1491,8 млрд тенге, или 96,3%. Неосвоение составило 56,7 млрд тенге", - проинформировали в министерстве.

 
По данным пресс-службы, бюджет Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на 2022 год составляет 2,1 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что в Минфине назвали регионы и министерства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств.
 

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