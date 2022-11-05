В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на аренду жилья в Казахстане продолжают снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября. С тех пор цены откатились в среднем на 20%.

По данным Krisha.kz , цены на аренду максимально росли в первые две недели октября.

Наибольшее снижение сейчас наблюдается:





в Петропавловске: -41%;

в Актобе: -36%;

в Павлодаре и Уральске: по -32%.

В Астане аренда подешевела на 22%, в Алматы - почти на 11%.





Город Снижение к пику цен, % Алматы –10.7 Астана –22.2 Актау –11.5 Актобе –36.0 Атырау –16.3 Караганда –13.8 Костанай –27.5 Павлодар –32.4 Петропавловск –40.9 Уральск –32.1 Усть-Каменогорск –7.2 Шымкент –5.2 Кокшетау –19.1 Конаев –11.1





Что касается изменений за неделю, 27 октября - 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, в Астане - на 4,6%. Максимум в Актобе (-8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.

Напомним, в Казахстане цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге.

За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.

Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила , что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".





Средние ставки за аренду квартир в Казахстане

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 250 000 400 000 500 000 Астана 200 000 300 000 400 000 Актау 130 000 160 000 205 000 Актобе 140 000 260 000 200 000 Атырау 150 000 220 000 250 000 Караганда 150 000 175 000 200 000 Костанай 150 000 180 000 195 000 Павлодар 110 000 150 000 200 000 Петропавловск 130 000 145 000 150 000 Уральск 150 000 200 000 250 000 Усть-Каменогорск 120 000 157 500 200 000 Шымкент 100 000 150 000 190 000 Конаев 140 000 170 000 190 000 Талдыкорган 80 000 110 000 130 000



