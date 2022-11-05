В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на аренду жилья в Казахстане продолжают снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября. С тех пор цены откатились в среднем на 20%.
По данным Krisha.kz, цены на аренду максимально росли в первые две недели октября.
Наибольшее снижение сейчас наблюдается:
- в Петропавловске: -41%;
- в Актобе: -36%;
- в Павлодаре и Уральске: по -32%.
В Астане аренда подешевела на 22%, в Алматы - почти на 11%.
|
Город
|
Снижение к пику цен, %
|
Алматы
|
–10.7
|
Астана
|
–22.2
|
Актау
|
–11.5
|
Актобе
|
–36.0
|
Атырау
|
–16.3
|
Караганда
|
–13.8
|
Костанай
|
–27.5
|
Павлодар
|
–32.4
|
Петропавловск
|
–40.9
|
Уральск
|
–32.1
|
Усть-Каменогорск
|
–7.2
|
Шымкент
|
–5.2
|
Кокшетау
|
–19.1
|
Конаев
|
–11.1
Что касается изменений за неделю, 27 октября - 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, в Астане - на 4,6%. Максимум в Актобе (-8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.
Напомним, в Казахстане цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге.
За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.
Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".
|
Средние ставки за аренду квартир в Казахстане
|
Город
|
1-комн.
|
2-комн.
|
3-комн.
|
Алматы
|
250 000
|
400 000
|
500 000
|
Астана
|
200 000
|
300 000
|
400 000
|
Актау
|
130 000
|
160 000
|
205 000
|
Актобе
|
140 000
|
260 000
|
200 000
|
Атырау
|
150 000
|
220 000
|
250 000
|
Караганда
|
150 000
|
175 000
|
200 000
|
Костанай
|
150 000
|
180 000
|
195 000
|
Павлодар
|
110 000
|
150 000
|
200 000
|
Петропавловск
|
130 000
|
145 000
|
150 000
|
Уральск
|
150 000
|
200 000
|
250 000
|
Усть-Каменогорск
|
120 000
|
157 500
|
200 000
|
Шымкент
|
100 000
|
150 000
|
190 000
|
Конаев
|
140 000
|
170 000
|
190 000
|
Талдыкорган
|
80 000
|
110 000
|
130 000