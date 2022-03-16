В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора

|
Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
|
Базовая ставка
|
Коэффициент
|
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
С рабочим объемом двигателя:
|
До 1 000 см3
|
50 МРП
|
1,5
|
От 1 001 см3 до 2 000 см3
|
50 МРП
|
3,5
|
От 2 001 см3 до 3 000 см3
|
50 МРП
|
5
|
Свыше 3 001 см3
|
50 МРП
|
11,5
|
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
Полной (технически допустимой максимальной) массой:
|
До 2,5 тонн
|
50 МРП
|
3,5
|
От 2,501 тонн до 3,5 тонн
|
50 МРП
|
7,5
|
От 3,501 тонн до 5 тонн
|
50 МРП
|
7,5
|
От 5,01 тонн до 8 тонн
|
50 МРП
|
8
|
От 8,01 тонн до 12 тонн
|
50 МРП
|
9,5
|
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
|
50 МРП
|
10,5
|
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
|
50 МРП
|
20,5
|
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
|
50 МРП
|
11
|
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
|
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|
50 МРП
|
0
|
С рабочим объемом двигателя:
|
До 2 500 см3
|
50 МРП
|
4
|
От 2 501 см3 до 5 000 см3
|
50 МРП
|
8
|
От 5 001 см3 до 10 000 см3
|
50 МРП
|
10,5
|
Свыше 10 001 см3
|
50 МРП
|
13,5
|
4. Тракторы
|
С номинальной мощностью двигателя:
|
До 60 л.с.
|
50 МРП
|
2
|
От 61 л.с. до 130 л.с.
|
50 МРП
|
5,5
|
От 131 л.с. до 220 л.с.
|
50 МРП
|
17
|
От 221 л.с. до 340 л.с.
|
50 МРП
|
29
|
От 341 л.с. до 380 л.с.
|
50 МРП
|
29
|
Свыше 380 л.с.
|
50 МРП
|
40
|
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные
|
С номинальной мощностью двигателя:
|
До 160 л.с.
|
50 МРП
|
9
|
От 161 л.с. до 220 л.с.
|
50 МРП
|
23
|
От 221 л.с. до 255 л.с.
|
50 МРП
|
32
|
От 256 л.с. до 325 л.с.
|
50 МРП
|
38
|
От 326 л.с. до 400 л.с.
|
50 МРП
|
38
|
Свыше 400 л.с.
|
50 МРП
|
45
В отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0", - отмечается в документе.