В Казахстане в 5 раз увеличат посевы сахарной свеклы

ТАРАЗ. 18 ИЮЛЯ - Площади посева сахарной свеклы в Казахстане планируется увеличить до 60 тысяч гектаров, заявил на встрече с фермерами Жамбылской области вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники встречи обсудили вопросы развития АПК, ход осенних полевых работ. Вице-министр Минсельхоза также выслушал проблемные вопросы и предложения аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, сообщает пресс-служба ведомства. В дальнейшем представители министерства также планируют встретиться с фермерами Жетысуской области.
Как отметили в министерстве, Жамбылская область является одним из основных регионов по выращиванию сахарной свеклы. В регионе расположены производственные мощности по переработке данного продукта.
По данным областного акимата, в этом году площади посева сахарной свеклы составили 6,1 тысячи гектаров. В 2021 году по Жамбылской области произведено 160,3 тысячи тонн продукта.
Основными причинами сокращения площадей сахарной свеклы являются:
1. Высокая затратность производства и экономическая нецелесообразность (низкая рентабельность).
Прямые затраты на 1 га посева сахарной свеклы в среднем составляют порядка 500 тысяч тенге. Значительный рост цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду привели к тому, что, несмотря на прилагаемые усилия, аграрии, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, имеют низкую рентабельность при низкой закупочной цене", - сообщает МСХ.
2. Проблемы с поливом и устаревшая техническая база.
Действующие сахарные заводы, которые были построены в 30-х годах прошлого столетия, сильно изношены. Модернизация технологического оборудования заводов требует больших инвестиций",- говорится в информации ведомства.
В настоящее время Министерство сельского хозяйства РК прорабатывает план по модернизации сахарной отрасли.
В плане предусмотрены следующие пункты:
- увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель до 60 тысяч гектаров;
- усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли;
- техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и модернизация сахарных заводов;
- внедрение водосберегающих технологий полива;
- развитие семеноводства.
Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства.
По словам президента, Казахстан зависит от импортного сахара на 90%. Из ранее введенных семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют только четыре - в Алматинской и Жамбылской областях. Загружены они лишь на треть - 31%.