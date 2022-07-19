В Казахстане в 5 раз увеличат посевы сахарной свеклы

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза за январь-май 2022 года составил $10 млрд, что на 4,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($9,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.





По информации Министерства торговли и интеграции РК, экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года снизился на 0,9% и составил $2,9 млрд.





Сокращение экспорта обосновывается снижением поставок таких товаров, как: руды и концентраты железные (на 53,4%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный (на 52,4%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный (на 34,4%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный (на 36,1%), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов (на 74,5%). Вместе с тем, наблюдается рост поставок таких товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза)", - уточнили в ведомстве.





Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 7,3% и составил 7,0 млрд долларов США.





Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: руды и концентраты медные (рост в 17,6 раза), семена подсолнечника (рост в 11,9 раза), пшеница (рост в 2,8 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), руды и концентраты цинковые (рост в 2,1 раза), удобрения азотные (на 92,8%), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%).





Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС несырьевыми товарами за январь-май 2022 года составил 8,1 млрд, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (7,7 млрд долларов США).





Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 13,6% и составил 2 млрд.





Рост экспорта в страны ЕАЭС обосновывается увеличением поставок таких несырьевых товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в 250,5 раза), уран (на 16,7%)", - говорится в сообщении МТИ.





Импорт обработанных товаров в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 4,1% и составил 6,2 млрд.





Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких несырьевых товаров, как: полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), удобрения азотные (на 92,8%), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 раза), полимеры этилена (на 45,6%), металлоконструкции из черных металлов (на 47,1%), автомобили специального назначения ( рост в 3,4 раза)", - добавили в впресс-службе.



