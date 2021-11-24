В Казахстане запустят производство стекла, соды и керамической плитки

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Кредитные заявки субъектов малого бизнеса в казахстанские банки в III квартале увеличились на 43%, сообщил директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Банки продолжили активное кредитование субъектов малого и микропредпринимательства в сегменте беззалоговых займов, предоставляемых по результатам скоринговых моделей. Количество поступивших кредитных заявок в III квартале увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло нового пика в 221 тыс. заявок, а средний размер заявки увеличился в 1,5 раза квартал к кварталу до 21 млн тенге", - отметил Кубенбаев.

По данным Нацбанка, в большинстве банков спрос на кредиты среднего бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные банки активно предлагали субъектам среднего бизнеса короткие беззалоговые займы, предоставляемые по результатам скоринга. В результате число поступивших кредитных заявок в III квартале выросло на 27% до 1,3 тысячи заявок, а средний размер заявки снизился на 59% по сравнению с третьим кварталом в прошлом году до 512 млн тенге.

Как отметил представитель Нацбанка, со стороны субъектов крупного предпринимательства последние II квартала спрос на кредиты заметно снижается в силу их медленного восстановления после пандемии и реализации отложенного спроса в начале года. Количество поступивших заявок в среднем за квартал в 2021 году (239 заявок) остается на уровне 2020 года, но все еще на 28% ниже уровня 2019 года. Тем не менее, средний размер заявки крупных заемщиков в III квартале достиг допандемийного уровня, составив 7 млрд тенге.

В то же время коэффициенты одобрения по заявкам на кредиты снизились по сравнению с прошлым кварталом во всех сегментах бизнеса, при этом для МСБ условия кредитования несколько смягчились. Крупные банки пересмотрели уровни риска по отдельным отраслям бизнеса в ожидании роста экономики в ближайшее время.

В следующем квартале банки ожидают продолжения роста спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. При этом, по условиям кредитования, в большинстве случаев, изменений не ожидается", - отметил Кубенбаев.

Увеличение расходов на товары длительного пользования со стороны населения, проведение маркетинговых акций и кампаний крупными банками привели к значительному росту спроса в сегменте залогового и беззалогового потребительского кредитования в III квартале. Конкуренция за более качественного клиента поспособствовала смягчению условий кредитования в части снижения требований к платежеспособности клиентов, увеличения кредитного лимита и уменьшения процентных ставок. Количество поступивших заявок по займам с обеспечением и без обеспечения выросло на 33% и 8%, соответственно.

Банки объясняют снижение спроса на автокредиты в III квартале отсутствием новых авто в салонах, а также приостановлением программы льготного автокредитования АО "Банк развития Казахстана". Условия по выданным автокредитам были смягчены в части пороговых значений в рамках кредитного скоринга и ставок вознаграждения. Несмотря на 10-процентный рост количества поступивших заявок в отчетном квартале, доля их одобрения осталась на уровне предыдущего квартала.

Что касается ипотечного кредитования, то, по мнению банков, снижение спроса в III квартале связано с завершением приема заявок по государственной программе ипотечного кредитования "Баспана-Хит", а также с высокими ценами на рынке недвижимости.

В сравнении с предыдущим кварталом количество поступивших заявок по ипотеке выросло на 27%, однако доля одобрения по ним снизилась на 17%. Несмотря на смягчение условий по ипотечным кредитам в части послабления требований к залогам, снижения ставок вознаграждения, уменьшения комиссий и пересмотра минимального размера первоначального взноса большинством банков, внедрение отдельными банками скоринговой системы для оценки кредитоспособности клиентов привело к снижению доли одобрения по займам", - сообщили в Нацбанке.

В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала.