В Минэнерго назвали причины планируемого повышения тарифов на электроэнергию

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики Республики Казахстан назвали причины планируемого повышения тарифов на электроэнергию, передает Kazakhstan Today.

По данным Минэнерго РК, в сентябре 2020 года 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) подали заявку на корректировку предельных тарифов на электрическую энергию.

Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике. В соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 закона "Об электроэнергетике" на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением цен на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, производится корректировка предельных тарифов", - пояснили в ведомстве.

Как проинформировали в МЭ, в 2020 году и с начала 2021 года увеличились следующие, не зависящие от энергопроизводящих организаций, затраты:

- увеличение стоимости топлива (цена угля Каражыра на 8,6%, цена угля ТОО "Богатырь Комир" увеличена в 2020 году на 9,9%, затраты по его транспортировке увеличены на 7%);

- увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой ВИЭ (в 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на ВИЭ увеличены на 49%);

- увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет в связи с увеличением МРП (с 2778 тенге в 2020 году до 2917 тенге в 2021 году);

- увеличение стоимости транспортировки газа;

- увеличение затрат на проведение ремонтных работ.

На сегодня участились случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. За 2020 год в единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448, то есть на 11%", - говорится в сообщении.

На сегодня Министерством энергетики продолжается работа по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов на электрическую энергию энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополией Республики Казахстан и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". При рассмотрении министерством применяется индивидуальный подход по каждому случаю.

В ведомстве добавили, что в компетенцию МЭ входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии на семилетний период. Корректировкой тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики.

Напомним, Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект поправок в приказ от 14 декабря 2018 года №514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию".

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