В Нацбанке объяснили решение о повышении базовой ставки

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана объяснили решения о базовой ставке, которая сегодня была увеличена до 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.
Решение соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в наших коммуникациях. Оно следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий", - цитирует sputnik.kz председателя Нацбанка Галымжана Пирматова.
По его словам, инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.
Отмечается, что инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17,0%, сообщает inform.kz.
Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.
Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%. Основной вклад внес рост стоимости аренды, образования, отдельных видов услуг ЖКХ.
Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждает высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг", - цитирует zakon.kz главу Нацбанка Казахстана.
Отмечается, что ускорение темпов роста потребительских цен наблюдается по всем метрикам. В последние месяцы устойчиво растет сезонно очищенная инфляция. Ее аннуализированный показатель после замедления в июле до 17,7% в августе подрос до 23,2%, ускорившись в сентябре до 26,8%.
Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в сентябре текущего года составила 16,9%. Респонденты обуславливают это ожидаемым изменением цен на продукты питания и ГСМ, внешними событиями, а также изменением обменного курса. Это ускорение происходит на фоне миграционного шока, который, несмотря на свой потенциально временный характер, оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания", - добавил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.