Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%, сообщается на сайте Нацбанка.
Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля", - говорится в сообщении.
Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.
В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8% (в июле 2022 года - 17,7%). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике", - подчеркивается в информации главного финрегулятора страны.
Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.
Также, по данным Нацбанка, перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова ухудшились.
Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае", - отметили в Нацбанке.
Там также подчеркнули, что с учетом текущей ситуации потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется и Национальный банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий исходя из состояния проинфляционных рисков.
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года в 14.00 по времени Астаны.