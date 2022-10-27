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Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых

26.10.2022, 14:47 3501
Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.
 
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%, сообщается на сайте Нацбанка.
 

Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля", - говорится в сообщении.

 
Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.
 

В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8% (в июле 2022 года - 17,7%). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике", - подчеркивается в информации главного финрегулятора страны.

 
Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.
 
Также, по данным Нацбанка, перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова ухудшились.
 

Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае", - отметили в Нацбанке.

 
Там также подчеркнули, что с учетом текущей ситуации потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется и Национальный банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий исходя из состояния проинфляционных рисков.
 
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года в 14.00 по времени Астаны.
 

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Законопроект о республиканском бюджете на три года одобрили мажилисмены

19.10.2022, 13:36 18976
Законопроект о республиканском бюджете на три года одобрили мажилисмены
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы, представленный сегодня в мажилисе министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым, был одобрен депутатами нижней палаты.
 
Согласно докладу главы Минфина, поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. При этом доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается с 40,2% в текущем году до 21,8% к 2025 году.
 
Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Из них на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.
 
По словам Жамаубаева, в целом сруктура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась.
 

Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется", - отметил глава Минфина.

 
По его словам, рост расходов связан:
 
  • с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;
  • с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;
  • реализацией национального проекта "Комфортная школа".
 
Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге.
 
Приоритетами данного направления являются:
 
  1. развитие обрабатывающей промышленности;
  2. реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах;
  3. развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
  4. развитие транспортной и газотранспортной системы.
 
Расходы силовых структур на 2023 год планируются в объеме 2,3 трлн тенге.
 
В ходе обсуждения депутаты внесли в законопроект ряд поправок.
 
Первый блок, инициированный депутатами, направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.
 
Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение население чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения.
 
В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета.
 
Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента и отдельных его поручений.
 

Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью", - отмечается в докладе.

 

АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации

18.10.2022, 18:46 21196
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с начала 2022 года в отношении 72 микрофинансовых организаций, в том числе 18 микрофинансовых организаций, 42 ломбардов и 8 кредитных товариществ, применены санкции в виде лишения лицензии на микрофинансовую деятельность, сообщает пресс-служба агентства.
 
Основаниями для лишения лицензии послужили:
 
  • по 10 МФО, 7 ломбардам и 6 кредитным товариществам - неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии;
  • по 1 МФО - систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;
  • по 1 МФО - осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка, а также осуществление неразрешенных законодательно видов деятельности;
  • по 6 МФО, 39 ломбардам и 2 кредитным товариществам - добровольное прекращение деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией.
 
Наряду с этим действие лицензии ТОО "Ломбард Astana Gold" было приостановлено с 8 августа на 3 месяца за невыполнение письменного предписания уполномоченного органа (в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 16 Закона).
 
Специалисты агентства отмечают повышенный рост в сегменте краткосрочных онлайн-микрокредитов до 50 МРП. В этой связи запланированы проверки 10 крупных МФО, на долю которых приходится порядка 80% задолженности по онлайн-микрокредитам до 50 МРП. До конца года будут завершены проверки в 6 МФО.
 

В Минтруда назвали средний размер пенсии

17.10.2022, 09:28 28211
В Минтруда назвали средний размер пенсии
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,2 трлн тенге. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,5 млрд тенге, солидарной пенсии - 170,3 млрд тенге.
 

По состоянию на 1 октября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 261 тысяча человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 октября 2022 года составил 109 171 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank

12.10.2022, 14:29 37781
Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank
Фото: yandex maps
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Jusan Bank опровергли появившуюся в международной прессе информацию о связи бывшего президента Нурсултана Назарбаева с банком и его базирующейся в Лондоне родительской компанией Jusan Technology Limited, UK (JTL).
 
В статьях утверждалось, что Назарбаев контролирует как банк, так и JTL. Некоторые из этих статей опубликованы в прессе и социальных сетях в Казахстане.
 

Банк сообщает, что в этих статьях грубо искажены факты. Настоящим банк однозначно заявляет, что ни Назарбаев, ни кто-либо из членов его семьи не имеют никакого отношения к Jusan Bank, его дочерним предприятиям и материнской компании JTL. Они также не являются акционерами и не осуществляют контроль над банком или JTL в какой-либо форме", - говорится в опровержении.

 
В пресс-службе подчеркнули, что конечной целью банка и его аффилированных компаний является содействие достижению образовательных целей для создания процветающего Казахстана.
 

Помимо реинвестирования прибыли для развития экосистемы Jusan с технологичными продуктами и услугами, которые улучшат жизнь клиентов, остальная часть прибыли банка направляется на финансирование образовательных проектов, которые соответствуют международным стандартам и приносят пользу казахстанскому обществу в целом. В свете вышеизложенного банк стремится сохранить свою репутацию и будет защищаться от любых необоснованных обвинений, в том числе, при необходимости, обращаясь к правовым средствам", - говорится в пресс-релизе.

 

Визит делегации Нидерландов в Астану: новые проекты на сумму 450 млн евро

11.10.2022, 21:25 40106
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся Казахстанско-Нидерландский инвестиционный круглый стол с участием делегации нидерландских компаний, сообщает пресс-служба АО "НК "KAZAKH INVEST.
 
В мероприятии, организованном МИД РК, АО "НК "KAZAKH INVEST" и посольством РК в Нидерландах, приняло участие более 100 делегатов.
 
Экономические взаимоотношения между Казахстаном и Нидерландами развиваются динамично. Приток инвестиций из Нидерландов с 2011 года составил $23,7 млрд, более того, Страна тюльпанов на протяжении долгих лет занимает лидирующую позицию в числе казахстанских инвесторов.
 
Круглый стол с приветственными речами открыли послы двух стран. Как отметил посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев, после пандемии обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей для всего мира. В свою очередь посол Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс рассказал, что данное мероприятие должно внести значительный вклад в обеспечение взаимного развития экономик, оказать помощь в диверсификации и облегчении условий для работы, а также в создании лучших условий для бизнеса двух стран для кооперации.
 
После приветственных речей в рамках круглого стола выступили вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, отметивший огромный потенциал для расширения отношений в сфере АПК, и специальный представитель МСХ Нидерландов Фредерик Воссенар, рассказавший об истории успеха нидерландских фермеров, которые, обладая небольшой территорией, занимают 2-е место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
 
Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали выступил с презентацией на тему "Инвестиционные возможности Казахстана", отметив заинтересованность в диверсификации портфолио нидерландских компаний от энергетического сектора в сторону перерабатывающих отраслей, таких как производство продуктов питания, машиностроение, фармацевтика и др. К слову, Нидерланды являются одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Приток инвестиций из королевства в Казахстан за 2021 год составил $6,9 млрд.
 
По словам заместителя генерального секретаря UPOV Питера Баттона, вступление Казахстана в ряды Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) благоприятно скажется на обеспечении эффективности производства сельхозпродукции. Баттон заверил, что союз готов принять Казахстан в свои ряды и благодаря обмену опытом, новым технологиям и знаниям вывести на более высокий уровень фермерские хозяйства по всей стране.
 
Вице-президент Philips Ян-Виллем Схейгронд в своей речи отметил стремление Казахстана к обеспечению качественными и высокотехнологичными медицинскими услугами населения всей страны. За 25 лет работы компании в Казахстане он подчеркнул поступательное движение правительства в этом направлении, что непременно сказывается на таком важном факторе, как продолжительность жизни. Он выразил готовность к реализации совместных проектов с казахстанскими коллегами. В ответной речи председатель правления ТОО "СК "Фармация" Ерхат Искалиев рассказал, что в рамках программы централизации медицинских центров подписание меморандума о взаимопонимании с компанией Philips станет важным шагом в улучшении медицины в Казахстане и создаст площадку для обмена опытом в сфере цифровизации медицины.
 
О готовности реализации проектов в сфере очистки питьевой воды рассказал президент Dutch Clean Tech Сандер Пилкенруд. По его словам, они реализовали уже более 1000 проектов по всему миру и готовы использовать данный опыт и в Казахстане.
 
После окончания основной сессии участники перешли к подписанию документов на общую сумму более 450 млн евро.
 
Lely Group и БИК подписали меморандум о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области.
 
Между Philips и Министерством здравоохранения Республики Казахстан был заключен меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в сфере здравоохранения.
 
Кроме того, KAZAKH INVEST подписал меморандум по реализации проекта строительства КОС в Казахстане с компанией Dutch Clean Tech.
 
Rijk Zwaan и РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции" КЛХЖМ МЭГПР заключили соглашение о совместной работе по семеноводству.
 
Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Королевства Нидерландов и государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 

"Народное IPO" "КазМунайГаза" пройдет до 10 декабря

07.10.2022, 19:10 52891
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Управляющий директор по развитию и приватизации ФНБ "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил заявил, что IPO "КазМунайГаза" будет проведено в начале декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках предстоящего IPO инвесторов условно поделили на три группы. Первая - это все граждане Казахстана. Вторая группа - это казахстанские институциональные инвесторы и граждане Казахстана, которые будут давать заявки свыше определенного потолка. Третья группа - это международные институциональные инвесторы.
 
Жанадил подчеркнул, что третья группа будет рассматриваться по остаточному принципу.
 

То есть мы их не ограничиваем, а привлекаем. Но опять-таки, если после того, как мы удовлетворим все заявки граждан страны и локальных институциональных инвесторов, что-то и останется, только тогда мы будем удовлетворять их заявки", - пояснил Ернар Жанадил.

 
Само IPO компании "КазМунайГаз" планируется провести до 10 декабря.
 
В ФНБ смотрят на IPO "КазМунайГаза" с оптимизмом.
 

Мы видим, что наш локальный рынок достаточно хорошо развивается. Этому способствуют и развитие финтеха, и цифровизация услуг финансовых институтов, и, наверное, в целом рост финансовой грамотности населения. Поэтому мы наблюдаем хороший рост количества брокерских счетов, что наводит на оптимизм. Поэтому мы все-таки хотели бы вывести компанию на IPO уже в текущем году. Понимаем, что времени совсем мало осталось, но у нас "КазМунайГаз" достаточно давно готовился к IPO, в частности к международному, поэтому у нас полная готовность есть", - сказал Жанадил.

 
Сейчас эксперты работают над определением объема акций для предложения.
 

Курс доллара вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи

07.10.2022, 16:05 53901
Курс доллара вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 3,29 тенге и составил 472,04 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-471/475-476,5 тенге.

Как сообщалось ранее, в сентябре тенге ослаб на 0,9%.
 

Проверить работу сотрудников АРРФР, курирующих микрокредитование, предложил мажилисмен

05.10.2022, 14:57 59281
Проверить работу сотрудников АРРФР, курирующих микрокредитование, предложил мажилисмен
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Провести проверку соответствия занимаемым должностям государственных служащих Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, курирующих сегмент онлайн-микрокредитования, потребовал депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в настоящее время, по статистике, из 10 казахстанских заемщиков по микрокредитам 4 находятся на просрочке. В целом их количество составляет 38%, или 555 тысяч заемщиков.
 

Учитывая, что МФО для искусственного снижения уровня просрочки продают просроченные займы портфелями коллекторским агентствам, фактически количество должников-просрочников МФО гораздо выше", - заявил депутат.

 
По его данным, на 1 июля 2022 года общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторским агентствам, составляет 1 млн 520 тысяч человек.
 

Продажа просроченных долгов коллекторам стимулируется самим АРРФР: финрегулятор дает указания МФО снизить уровень просрочки, и МФО искусственно очищают баланс, уступая права требования по микрокредитам", - подчеркнул мажилисмен.

 
По его словам, других регуляторных мер по ограничению просрочки у МФО нет.

Остается лишь догадываться об уровне доходности и реальных размерах процентных ставок, если МФО могут себе позволить такой уровень проблемного портфеля", - заявил Ли.

 
Он напомнил, что в судах имеются многочисленные прецеденты начисления годовой эффективной ставки до 30 000% годовых на заемщика.
 

Должники, сталкиваясь с таким "финансовым произволом", принципиально отказывались платить по долгам. И, к сожалению, не все на сегодня обратились за судебной защитой. А теперь финрегулятор предлагает им дождаться принятия закона о банкротстве и освободиться от долгов со всеми вытекающими последствиями для банкротов", - отметил депутат.

 
По его словам, в соцсетях до сих пор огромное количество "посредников-помогаек", которые обещают помочь получить новый график платежей или мировое соглашение из МФО. В их числе "Коке", "Тенго", "Турбомани", "Деньги населению", Sofi finance, "Мега кредит", "Деньги click", "ДОЗП", "Кредитомат", "Финтех финанс", Credit plus, "Кредит24", "Честное слово", Kviku, HAVA и другие.
 

По сути, с должника-просрочника получают денежное вознаграждение "посредники-помогайки", а МФО выдает ему новый облегченный график платежей, и где же хваленная процедура урегулирования просроченной задолженности со стороны МФО, о которой говорит финансовый регулятор? Почему должник не может получить бесплатно такой график у самого кредитора? Об отношениях МФО и посредников несложно догадаться", - пояснил депутат.

 
Он уточнил, что по такой же схеме работают и коллекторские агентства, получившие статус кредиторов: "Эксперт плюс", RIONI Capital, ID collect, Diplomat collection, Capital collection, KPI.
 
Между тем АРРФР планирует ввести лимит для МФО в 20% доли микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней к объему проблемных микрокредитов.
 

То есть нужно было довести уровень проблемного портфеля по заемщикам до 40% и потом вводить такие лимиты. По сути, людей доводили до неплатежеспособного состояния, выдавая налево и направо микрокредиты с нарушениями, а теперь финрегулятор "проснулся", - заявил Ли.

 
По его словам, АРРФР нужно проверить все 555 тысяч должников МФО, имеющих просрочку свыше 90 дней, и должников, права кредиторов по которым переданы в коллекторские агентства, на выявление правонарушений при микрокредитовании, и результаты такой проверки представить инициаторам запроса для выработки адекватных законодательных инициатив.
 

Также нужно ввести требование формирования уставного капитала коллекторскими агентствами исключительно в деньгах, путем их депонирования на банковском счете на весь период деятельности, обязать МФО внедрить прозрачную и эффективную процедуру работы с проблемными заемщиками, кредитному госбюро представить информацию на 31 декабря 2021 года и 1 октября 2022 года о количестве проблемных заемщиков, права кредиторов по которым переданы от МФО коллекторским агентствам, а также совокупную сумму их задолженности", - считает Ли.

 

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