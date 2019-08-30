В Нацбанке прокомментировали предложения об ужесточении требований к обменным пунктам

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Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков прокомментировал предложения об ужесточении требований к обменным пунктам, передает Kazakhstan Today.

Заместитель председателя Нацбанка пояснил необходимость предоставления документа, удостоверяющего личность.

"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал Смоляков.

По его словам, ужесточение требований к обменным пунктам не приведет к появлению черного рынка.

Это было бы возможно, если бы не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Но сейчас у нас круглосуточно действуют банкоматы, которые в том числе мультивалютные, в которых можно всегда провести обмен валюты", - сказал Смоляков отметив, что все требования находятся на стадии обсуждения.





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