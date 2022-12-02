В ноябре тенге ослаб на 0,14%

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге ослаб на 0,14%, до 468,90 тенге за доллар США, - По итогам ноября курс тенге ослаб на 0,14%, до 468,90 тенге за доллар США, сообщает Национальный банк Республики Казахстан.





Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 121 до 132 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США. Несмотря на снижение цены на нефть, валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, преимущественно за счет фактора "квартальной налоговой недели", - говорится в сообщении Нацбанка.





Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 500 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.





Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за ноябрь составили 70 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 2,4% от общего объема торгов и не более 10 млн долларов США в день.





При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок", - пояснили эксперты.





Отмечается, что в ноябре НБ не проводил валютные интервенции, а также не проводил операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.





По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.



