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В октябре тенге укрепился на 1,7% - Нацбанк

01.11.2022, 10:37 21526
В октябре тенге укрепился на 1,7% - Нацбанк
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7%, до 468,23 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Республики Казахстан.

По данным Нацбанка РК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 91 млн долларов США до 121 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,4 млрд долларов США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 528,6 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за октябрь составили 362 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 15% от общего объема торгов, не более 30 млн долларов США в день.

При осуществлении операций по продаже валюты из Национального фонда Национальный банк придерживается принципа невмешательства в формирование рыночного тренда и является price-taker. Так, в целях сохранения текущих условий на валютном рынке Национальный банк не выставляет собственные заявки на продажу валюты, а удовлетворяет уже существующие заявки, выставленные участниками рынка. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций из Национального фонда на валютный рынок", - пояснили в ведомстве.


В октябре Национальный банк не проводил валютные интервенции. Кроме того, монетарный регулятор не осуществлял операции по покупке/продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

В сентябре тенге ослаб на 0,9%.
 

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Посевы сахарной свеклы увеличат до 15 тысяч гектаров в Жетысуской области

02.11.2022, 10:15 7201
Посевы сахарной свеклы увеличат до 15 тысяч гектаров в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 тысяч гектаров планируют довести площадь посевов сахарной свеклы за четыре года в Жетысуской области.
 
Сейчас в Жетысуской области работают два сахарных завода. Один из них, Аксуский, вынужден простаивать из-за сокращения посевов сахарной свеклы и отсутствия сырья.
 
По словам местных фермеров, вопрос увеличения посевов свеклы в следующем году будет зависеть от государственных преференций.
 

У нас есть возможность увеличить посевы сахарной свеклы вдвое. Но нужна поддержка государства. Культура затратная. Если цену на приемку поднимут, помощь большая нам будет", - сказал фермер Абылай Толебаев.

 
Сахарную свеклу из всех районов области в этом году по цене 30 тенге за 1 килограмм принимает Коксуский сахарный завод. Дальним регионам доплачивают за доставку по 5 тысяч тенге за тонну, сообщает "Хабар24".
 
С полей доставлено 70 процентов объемов собранного урожая. Предприятие уже приступило к переработке сладкого корня, произведено около 2 тонн сахара.
 

По заданию президента со следующего года поставили задачу об увеличении посевных площадей сахарной свеклы. Получается, увеличится и объем сахарной свеклы. Это мы тоже поддерживаем, потому что при увеличении объема свеклы нам придется тоже увеличить мощность завода - 5-6 тысяч тонн в сутки должны перерабатывать. Мы ждем, когда увеличится объем свеклы, это даст дополнительное время работы нашим работникам, увеличится срок работы, также стабильная зарплата для работников завода", - рассказал директор сахарного завода Алтынбек Абатов.

 
Кроме того, оба завода в регионе - Коксуский и Аксуский будут перерабатывать и сахарный тростник. Первый уже внедрил эту практику на производстве, второй прошел модернизацию.
 

Модернизация прошла там, увеличили суточную и годовую мощность. Но нехватка сырья, именно сахарной свеклы. В текущем году он не работал. Сейчас они устанавливают линию по переработке тростника и планируют со следующего года перерабатывать ежемесячно 10 тысяч тонн тростника. Кроме того, если мы обеспечим достаточный объем сахарной свеклы, то на следующий год он также будет перерабатывать сахарную свеклу", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

 
Вместе с тем при поддержке Министерства сельского хозяйства увеличится и приемная цена на 1 килограмм сладкого корня. В следующем году ее будут принимать по 40 тенге.
 
Чтобы заинтересовать крестьян вернуться к возделыванию сахарной свеклы, в регионе разрабатывают программу поддержки. В ней предусмотрено и участие самих заводов.
 

Самое мощное - это кооперация. У нас все страдают от того, что нет техники. Кооперация не в том плане, что все в общий котел работают. Должна создаться мини-МТС и обслуживать. Возможно, какие-то взносы будут, чтобы содержать этот кооператив. Эта компания не должна заниматься возделыванием, а должна оказывать только услугу, именно по мехобработке. Но в этом должны принимать участие сахзаводы. Они над этим работают сейчас", - сказал глава управления.

 
Также ведется работа с заводами-производителями по своевременному обеспечению крестьян минеральными удобрениями на основе предоплаты. Сейчас началась ревизия спецтехники на 19 СЗЦ, у кого нет - планируется давать ее в лизинг по выгодной процентной ставке.
 
Со следующего года начнется строительство новых ирригационных сетей в Кызылагашском массиве. Тогда будет освоено почти 6 тысяч гектаров пригодных к посеву площадей, львиная доля которых уйдет под сахарную свеклу. Кроме того, будет реализовано еще 14 проектов по водообеспечению. Реализация этих задач, по словам специалистов, даст возможность уже к 2026 году наладить производство белого сахара в регионе до 180 тысяч тонн.

Напомним, Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий сахарный завод в области Жетысу.
 

В правительстве рассмотрели меры по расширению кредитования экономики

01.11.2022, 20:50 13446
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание совета по экономической политике, на котором рассмотрены вопросы кредитования экономики, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Рассмотрены предложения по расширению доступа предпринимателей, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства и других отраслях, к кредитным ресурсам.
 
По итогам заседания премьер-министр поручил экономическому блоку правительства доработать перечень приоритетных секторов и перспективных проектов, а также дополнительно проанализировать предлагаемые меры с учетом их влияния на экономику страны.
 

Пути решения дефицита битума обсудили в МИИР РК

01.11.2022, 17:43 15491
Пути решения дефицита битума обсудили в МИИР РК
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пути решения дефицита битума обсудили на диалоговой площадке в рамках проекта "Ашық сағат алаңы", созданной по инициативе министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.
 
В зум-конференции приняли участие представители Комитета автомобильных дорог, Ассоциации дорожников Казахстана, АО "НК "КазАвтоЖол", управлений пассажирского транспорта и автодорог акиматов, а также Минэнерго.
 
В ходе конференции обсуждены дефицит битума, который остро ощущался в прошедшем сезоне, а также вопросы своевременного закупа и хранения одного из главных компонентов для строительства дорог.
 
Представители акиматов и "НК "КазАвтоЖол" сообщили о рисках возможного повторения ситуации с нехваткой битума и остановкой дорожно-строительных работ. На местном уровне это связано с отсутствием условий для хранения битумного сырья, на центральном уровне проблему объясняют неравномерным закупом битума в течение года.
 

Проблема заключается в том, что дорожные подрядчики активно закупают битум только в теплое время года, когда ведутся строительные работы. В остальное время производители сталкиваются с низким спросом на свою продукцию. Отсутствие спроса в межсезонье они компенсируют ростом цен в сезон. Нацкомпания "КазАвтоЖол" и акиматы совместно с Министерством энергетики осуществляют ежемесячное распределение битума по разнарядке, но основной спрос на него все равно наблюдается летом", - отметили участники онлайн-встречи.

 
Один из вариантов решения вопроса предложил президент Казахстанской ассоциации дорожников.
 

Ямы - самые доступные емкости для хранения. Но в них битум застывает и его приходится постоянно греть. Из-за этого качество материала падает, что, соответственно, влияет на качество дорог. Битумное сырье лучше хранить в ангарных складах. Они есть у каждого подрядчика. Тогда можно будет покупать битум и зимой, и летом", - сказал Баглан Баймагамбетов.

 
Замдиректора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Самат Мергенов в свою очередь рассказал, что представленное им ведомство предлагает увеличить долю продаваемого на биржах битума. По его словам, этот показатель не менялся с 2021 года.
 
Напомним, в послании народу президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за недостаток битума в Казахстане и назвал его дефицит большим позором для страны, где нефть добывается в больших объемах. В этой связи глава государства поручил правительству взять вопрос на особый контроль.
 
Позже министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане необходимо наращивать производство битума.
 

В Казахстане в октябре инфляция составила 1,6%, с начала года - 17,2%

01.11.2022, 12:33 19411
В Казахстане в октябре инфляция составила 1,6%, с начала года - 17,2%
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в октябре 2022 года месячная инфляция составила 1,6%, с начала года - 17,2%, в годовом исчислении - 18,8%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 
По данным статведомства, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7% каждый, продовольственные товары - на 1,4%.
 
Сообщается, что среди непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства - на 5%, одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1%, посуда - на 1,9%, текстильные изделия - на 1,7%. Уголь каменный подорожал на 2,1%, дрова - на 1,7%.
 
Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 1,7%. Повышение цен отмечено на услуги гостиниц - на 6%, организации комплексного отдыха - на 4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 3,3%, услуги бань - на 3%, детских центров развития - на 2,9%, общественного питания - на 2,2%.
 
Цены на продовольственные товары в октябре 2022 года повысились на 1,4%. Помидоры подорожали на 21%, огурцы - на 14,7%, яйца - на 6,3%, рыба и морепродукты - на 2,3%, булочные и мучные изделия - на 2,2%, прохладительные напитки - на 1,9%, сыр и творог - на 1,8%. Напротив, подешевели такие овощи, как морковь - на 5,6%, свекла - на 5,5%, лук репчатый - на 5,1%, картофель - на 3,5%, капуста - на 2,6%. Цена на сахар-песок снизилась на 2,3%.
 
В годовом исчислении инфляция в октябре 2022 года составила 18,8%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 23,1%, непродовольственные товары - на 17,9%, платные услуги - на 13,5%.
 

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Специалисты бюро наблюдают изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям", - говорит директор департамента статистики цен бюро Куанышбек Жакыпбекулы.

 
С января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса назвал факторы, которые повлияли на инфляцию в стране.
 

В развитие области Улытау планируют инвестировать 1,4 триллиона тенге

01.11.2022, 10:47 21006
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций для реализации комплексного плана развития области Улытау на 5-летний период составляет 1,4 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 124,8 млрд тенге, местного бюджета - 49 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,2 трлн тенге, сообщил на заседании правительства аким региона Берик Абдыгали.
 
Проект комплексного плана включает 126 мероприятий по 9 направлениям, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам, проинформировал аким области Улытау.
 
По его словам, основными проблемами региона являются сложная экологическая обстановка, низкое качество питьевой воды, высокая зависимость от градообразующего предприятия, доля налоговых поступлений от которого составляет более 90%, слабая диверсификация экономики, отток населения, в социальной сфере отмечается дефицит кадров в области здравоохранения и образования, высокая изношенность инженерной инфраструктуры - свыше 80%, высокая доля аварийного и ветхого жилья, высокий уровень износа дорог - порядка 30% и отдаленность от основных транспортных коридоров страны, а также отсутствие возможности выращивания основных видов сельскохозяйственной продукции и плодоовощных культур, что является ключевыми факторами, влияющими на рост цен по основным продуктам питания и сдерживающим элементом развития экономики области.
 
В рамках индустриально-инновационного развития региона запланирован запуск 16 новых проектов с общим объемом инвестиций более 700 млрд тенге, с созданием свыше 3 тысяч рабочих мест.
 

Это: строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, нефтеперерабатывающего завода средней мощности, завода по производству черновых медных концентратов путем гидрометаллургической переработки, перерабатывающего комплекса по кучному выщелачиванию золотосодержащих руд и нового сернокислотного цеха на Жезказганском медеплавильном заводе", - проинформировал Абдыгали.

 
По словам главы региона, в сфере агропромышленного комплекса реализация 11 инвестиционных проектов позволит привлечь в регион свыше 8 млрд тенге инвестиций и обеспечит жителей области мясной и молочной продукцией, картофелем и овощами. Планируется создать кормовую базу по производству кормов и кормовых добавок, а также поэтапное увеличение к 2026 году посевных площадей масличных культур до 5 тысяч га.
 
В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо модернизировать 130 километров тепловых сетей и тепловую станцию, построить современное парогазовое оборудование для обеспечения теплом города Сатпаева.
 
Для обеспечения жителей региона питьевой водой будет реконструирован Уйтас-Айдосский водозабор, построены водозабор Кожамсеитского месторождения и водовод до хозяйственно-питьевого очистного сооружения в городе Жезказгане, а также водопроводные сети в 12 сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов.
 
Всего, по словам спикера, будут построены и реконструированы 300 км сетей водоснабжения и 127 километров водоотведения.
 

На развитие газовой инфраструктуры направлено более 34 млрд тенге, будут газифицированы поселки города Каражала и Жанааркинского района, частный сектор города Сатпаева, село Кенгир города Жезказгана", - рассказал аким.

 
По направлениям "транспорт" и "логистика" планируются реконструкция и модернизация действующих зданий железнодорожного вокзала и аэропорта в городе Жезказгане. Кроме того, будет открыто новое авиасообщение областного центра с городом Шымкентом.
 
Также план развития включает меры по решению проблем нехватки дошкольных образовательных и медицинских учреждений, предусматривает строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов области. Вместе с тем предусмотрены меры, направленные на  улучшение экологической ситуации в регионе, в частности планируется проведение работ по озеленению городов Жезказгана и Сатпаева, а также очистке Кенгирского и Жездинского водохранилищ.
 

К 2026 году будет обеспечен рост объема промышленности на 41%, в том числе объем обрабатывающей промышленности на 35%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,7 раза, а выпуск продукции субъектами МСБ в 2,5 раза. Мультипликативным эффектом является создание более 9,5 тысячи рабочих мест и привлечение более 1 трлн тенге частных инвестиций", - подытожил Берик Абдыгали.

 

Смаилов на встрече с главой МИД Германии: Мы видим потенциал по наращиванию сотрудничества

31.10.2022, 15:21 31171
Смаилов на встрече с главой МИД Германии: Мы видим потенциал по наращиванию сотрудничества
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает primeminister.kz.
 
Стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Смаилов подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.
 
Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил $320 млн. Товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более $2,2 млрд. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.
 

Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", - сказал премьер.

 
По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству "зеленого" водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.
 

Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства "зеленого" водорода в мировом масштабе", - подчеркнул Смаилов.

 
Он также отметил высокую значимость инициативы немецкой стороны по открытию в Астане офиса водородной дипломатии под эгидой Германского общества международного сотрудничества.
 

Уверен, что он внесет большой вклад в укрепление двустороннего взаимодействия между правительственными и экспертными кругами наших стран в сфере возобновляемых источников энергии", - сказал глава правительства.

 
Он также рассказал главе МИД Германии о масштабной программе глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе главы государства.
 
В свою очередь Анналена Бербок отметила значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы в экономической и общественно-политической сферах.
 
Она подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности.
 

Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно", - отметила Бербок.

 
Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики.
 
По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.
 

Казахстан построит экспортный терминал зерна в Иране

31.10.2022, 11:59 34586
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный экспортный терминал зерна на юге Ирана, на берегу Персидского залива, намерен построить Казахстан, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
 
Власти Казахстана на днях проведут переговоры с властями Ирана о строительстве большого экспортного терминала казахстанской продукции в городе Бендер-Аббасе. На строительство будут привлекать только частные средства.
 

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях очень много мукомолов, это наши зерновые житницы. Мы с Зерновым союзом будем разговаривать о том, чтобы это строилось прежде всего на их средства. Прежде всего это им надо. Потому что сейчас имеет место узбекское направление по муке. Россия разворачивает свой экспорт тоже в это направление. Цена в России ниже нашей. Наша цена на рынке будет неконкурентной", - цитирует Жумангарина apk-news.kz.

 
По его словам, на рынок Узбекистана, а также Афганистана и Пакистана идет очень большое давление, несмотря на сложную логистику.
 

Мы хотим прорываться дальше - на рынок Индии. Поскольку в Китай сейчас достаточно сложно поставлять. А в Индии живет больше народу, чем в Китае. И требования там гораздо ниже", - пояснил глава МТИ.

 
В Иране намерены строить не только зерновой терминал, там будут и склады для муки, и холодильное оборудование для мяса.
 

Но самое хорошее было бы для мукомолов, если бы они начали работать не на рынке муки, а дальнейшей переработки муки. На рынке готовой продукции. Мукомолы сейчас конкурируют друг с другом даже на ближайших рынках. При этом, несмотря на множество критики, экспорт муки растет и в Узбекистан. Все знаем, что у них на зерно пошлина ноль, на муку - 10%. Мы начали работать с ними по всем этим вопросам. Они пересмотрят акцизную политику до 2025 года", - сообщил Жумангарин.

 
Он сообщил, что в порту Бендер-Аббас у Казахстана уже есть договоренность с крупнейшими логистическими трейдерами, они готовы предоставить суда, стать единым оператором на этом рынке по перевозкам казахстанской продукции.
 

Это вопрос ближайших двух лет... Нет смысла биться за маленькие направления", - резюмировал Жумангарин.

 

Air Astana приостанавливает авиарейсы по ряду направлений

31.10.2022, 11:36 31301
Air Astana приостанавливает авиарейсы по ряду направлений
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana приступила к зимней навигации полетов, которая продлится до 25 марта 2023 года. В период зимней навигации Air Astana будет выполнять полеты по 42 направлениям, из них 27 международных и 15 внутренних, сообщает пресс-служба авиакомпании.
 

В зимнем расписании авиакомпании будут приостановлены рейсы на популярные сезонные летние курорты. Рейсы в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу авиакомпания возобновит в весенне-летней навигации 2023 года. Полеты в Тбилиси из Астаны также будут временно приостановлены, а рейсы из Алматы в Тбилиси постепенно сокращены с пяти до трех раз в неделю. Air Astana просит следить за актуальной информацией полетов на официальных страницах авиакомпании", - проинформировали в пресс-службе Air Astana.

 
Вместе с тем в зимнюю навигацию авиакомпания планирует увеличить количество рейсов на некоторые регулярные круглогодичные направления. Так, рейсы из Атырау в Стамбул будут увеличены с двух до трех раз в неделю, из Алматы в Пхукет с трех до семи раз в неделю, из Алматы в Чэнду с двух до пяти, а из Алматы в Дели до прековидного объема - 14 раз в неделю. Также в зимний период будет увеличено количество рейсов на Мальдивы до пяти рейсов в неделю. Из Алматы в Стамбул авиакомпания продолжит выполнять 10 рейсов в неделю, а рейсы из Астаны в Стамбул будут увеличены до 7 рейсов в неделю вместо пяти прошлой зимой.
 
После длительного перерыва из-за пандемии с 30 октября 2022 года авиакомпания возобновила популярный у казахстанских путешественников рейс из Алматы в Бангкок. Рейсы выполняются ежедневно на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR.
 
Кроме того, с января 2023 года авиакомпания планируется запустить регулярные рейсы из Алматы в Медину с частотой два раза в неделю.
 

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