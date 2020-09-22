В СКО птичий грипп убил 180 000 кур за сутки

Петропавловск. 21 сентября. Kazakhstan Today - На одной из птицефабрик Северо-Казахстанской области птичий грипп убил 180 000 кур за сутки, передает Kazakhstan Today.

Первый очень ощутимый удар птичий грипп нанес по Бишкульской птицефабрике. Там уже побывала специальная группа из Минсельхоза РК во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой. Масштаб трагедии ужасает: за одни только сутки погибли 180 тысяч кур-несушек и в ближайшие дни ожидается падеж еще нескольких десятков тысяч. Из-за массового падежа птицы работники предприятия могут остаться без работы и дохода, сообщает Петропавловск.news

В начале сентября на птицефабрике было около 320 тысяч кур-несушек и 6 тысяч гусей.

На сегодняшний день осталось меньше половины кур-несушек. Больше 180 тысяч пало за вчерашний вечер, сегодня ожидаем еще 30-40 тыс. голов падежа. Практически не осталось маточного поголовья гусей. За несколько суток полегли десятки тысяч птиц. Что-то успеваем своими силами утилизировать: копаем ямы, сжигаем, покрываем ямы глиной, чтобы не распространялась зараза", - сообщила технолог Бишкульской птицефабрики Татьяна Костенко.

По ее словам, к массовой вакцинации от птичьего гриппа фабрика финансово оказалась не готова: в начале сентября здесь смогли провакцинировать всего 15 тысяч голов маточного поголовья уток.

Когда мы узнали, что в приграничных с Северным Казахстаном территориях пылает эта эпидемия, мы приняли решение отдать имевшееся количество вакцин маточному поголовью уток, так как на кур-несушек вакцины не хватило бы. Сегодня пока мы уток сохраняем. Надеемся, что они выживут", - пояснила технолог.

Она также уточнила, что 1 тысяча доз вакцины от птичьего гриппа стоит в среднем 50 тысяч тенге. Но поскольку субсидии птицефабрики не получают, дополнительных средств на проведение такой дорогостоящей вакцинации у предприятия не было.

Что будет следующей весной - даже представить страшно, люди останутся без птицы. Даже если какая-то часть куриц и выживет, всю птицу придется утилизировать, ведь она носитель птичьего гриппа. Возможно, идет речь о прекращении деятельности всех птицефабрик региона. Мы осознаем, что пришла большая трагедия: на птицефабрике трудятся 170 человек, а значит 170 семей рискуют остаться перед зимой без источника существования", - констатировала Татьяна Костенко.

Как сообщила Гульмира Исаева, вакцинация начинается в тот момент, когда установлен диагноз.

Диагноз был установлен 16 сентября, в 21.00. 17 сентября принято решение об ограничениях и вакцинации, уже рано утром 19 сентября вакцина доставлена в регион на специализированном автомобиле и распределена по районам. Нам понадобилось всего два дня, чтобы доставить вакцину и распределить ее", - уточнила она.

Исаева напомнила, что в Северо-Казахстанскую область поставили 873 тысячи доз отечественной вакцины, произведенной из местных штаммов НИИ биологической безопасности, который расположен в Отаре.

Вице-министр добавила, что выплата компенсаций владельцам павшей птицы будет производиться по рыночной стоимости, которую объявит спецкомиссия при акимате области.

Кроме того, комиссия из Минсельхоза провела переговоры с руководителями птицефабрик региона по вопросу создания биологически безопасных изолированных зон вокруг предприятий. В случае выполнения всех необходимых требований птицефабрики региона смогут получить право свободной реализации своей продукции.

О компенсациях работникам предприятий в случае потери работы речь не шла.





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