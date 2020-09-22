В СКО птичий грипп убил 180 000 кур за сутки

Первый очень ощутимый удар птичий грипп нанес по Бишкульской птицефабрике. Там уже побывала специальная группа из Минсельхоза РК во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой. Масштаб трагедии ужасает: за одни только сутки погибли 180 тысяч кур-несушек и в ближайшие дни ожидается падеж еще нескольких десятков тысяч. Из-за массового падежа птицы работники предприятия могут остаться без работы и дохода, сообщает Петропавловск.news.
В начале сентября на птицефабрике было около 320 тысяч кур-несушек и 6 тысяч гусей.
На сегодняшний день осталось меньше половины кур-несушек. Больше 180 тысяч пало за вчерашний вечер, сегодня ожидаем еще 30-40 тыс. голов падежа. Практически не осталось маточного поголовья гусей. За несколько суток полегли десятки тысяч птиц. Что-то успеваем своими силами утилизировать: копаем ямы, сжигаем, покрываем ямы глиной, чтобы не распространялась зараза", - сообщила технолог Бишкульской птицефабрики Татьяна Костенко.
По ее словам, к массовой вакцинации от птичьего гриппа фабрика финансово оказалась не готова: в начале сентября здесь смогли провакцинировать всего 15 тысяч голов маточного поголовья уток.
Когда мы узнали, что в приграничных с Северным Казахстаном территориях пылает эта эпидемия, мы приняли решение отдать имевшееся количество вакцин маточному поголовью уток, так как на кур-несушек вакцины не хватило бы. Сегодня пока мы уток сохраняем. Надеемся, что они выживут", - пояснила технолог.
Она также уточнила, что 1 тысяча доз вакцины от птичьего гриппа стоит в среднем 50 тысяч тенге. Но поскольку субсидии птицефабрики не получают, дополнительных средств на проведение такой дорогостоящей вакцинации у предприятия не было.
Что будет следующей весной - даже представить страшно, люди останутся без птицы. Даже если какая-то часть куриц и выживет, всю птицу придется утилизировать, ведь она носитель птичьего гриппа. Возможно, идет речь о прекращении деятельности всех птицефабрик региона. Мы осознаем, что пришла большая трагедия: на птицефабрике трудятся 170 человек, а значит 170 семей рискуют остаться перед зимой без источника существования", - констатировала Татьяна Костенко.
Как сообщила Гульмира Исаева, вакцинация начинается в тот момент, когда установлен диагноз.
Диагноз был установлен 16 сентября, в 21.00. 17 сентября принято решение об ограничениях и вакцинации, уже рано утром 19 сентября вакцина доставлена в регион на специализированном автомобиле и распределена по районам. Нам понадобилось всего два дня, чтобы доставить вакцину и распределить ее", - уточнила она.
Исаева напомнила, что в Северо-Казахстанскую область поставили 873 тысячи доз отечественной вакцины, произведенной из местных штаммов НИИ биологической безопасности, который расположен в Отаре.
Вице-министр добавила, что выплата компенсаций владельцам павшей птицы будет производиться по рыночной стоимости, которую объявит спецкомиссия при акимате области.
Кроме того, комиссия из Минсельхоза провела переговоры с руководителями птицефабрик региона по вопросу создания биологически безопасных изолированных зон вокруг предприятий. В случае выполнения всех необходимых требований птицефабрики региона смогут получить право свободной реализации своей продукции.
О компенсациях работникам предприятий в случае потери работы речь не шла.
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