В семи районах СКО вводят карантин из-за птичьего гриппа

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - В семи районах Северо-Казахстанской области вводят карантин из-за птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области Берик Альжанов сообщил, что на основании результатов лабораторных исследований в 10 населенных пунктах 7 районов области - Тимирязевского, Тайыншинского, Жамбылского, Кызылжарского, имени Шал акына, имени Г. Мусрепова, имени М. Жумабаева - вводится режим карантина.

На территории области зафиксированы случаи падежа домашней птицы. Ветеринарная служба по всем фактам своевременно отреагировала, отобрали пробы биологического материала и направили на исследования в лабораторию в город Нур-Султан. По результатам исследования был установлен диагноз высокопатогенный грипп птиц", - цитирует Альжанова портал "Петропавловск News" .

Как рассказал руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора (КВКН) МСХ РК Марат Ибраев, по условиям карантина будет максимально ограничено перемещение людей и автотранспорта.

Для обеззараживания ходовой части транспортных средств на въезде и выезде в карантинную зону будут установлены дезинфекционные барьеры. Транспорт служб и организаций жизнеобеспечения, органов правопорядка, медицинской и ветеринарной службы будет перемещаться беспрепятственно с соблюдением мер ветеринарной безопасности.

Запрещено вывозить птицу и продукцию птицеводства, пуха, пера, кормов, оборудования используемого в птицеводстве из карантинной зоны. Будут проведены мероприятия по изъятию и уничтожению птицы, являющейся источником заболевания. Утилизация проводится путем сжигания.

Процедура изъятия осуществляется специалистами Республиканского противоэпизоотического отряда. В процессе изъятия составляются документацию, где отражается вид, пол и возраст изъятой птицы. В последующем эти документы будут являться основанием для возмещения стоимости утилизированной птицы.

Стоимость изъятой и уничтоженной птицы будет возмещаться в соответствии со среднерыночной стоимостью по половозрастным группам и видам птиц, по решению специальной комиссии. Здоровая птица будет вакцинирована и находиться под наблюдением ветеринарных специалистов", - пояснил Ибраев.

Вокруг зоны карантина будет установлено 3 зоны, в которых будет проведен комплекс противоэпизоотических мероприятий. Карантин будет снят по истечении 21 дня после последнего случая заболевания.

В область приехали специалисты из столицы. Из республики выделили 800 тысяч доз вакцины на прививки всей птицы в очагах и приграничных с Российской Федерацией населенных пунктах.

Прошу владельцев птицы не скрывать факты падежа и незамедлительно сообщать в ветеринарную службу, чтобы наши специалисты приняли соответствующие меры реагирования", - обратился к североказахстанцам Берик Альжанов.

26 августа КВКН МСХ РК ввел ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области Российской Федерации из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц. Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и при помощи диких перелетных птиц.

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