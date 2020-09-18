Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области произошла вспышка птичьего гриппа, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazakhstan Today.

В СКО принимают меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП): завозят вакцины, дезинфицируют территории, уничтожают трупы погибших животных, наложили запрет на вывоз птицеводческой и сопутствующей продукции. В семи районах Северо-Казахстанской области (Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, имени Шал акына, имени Г. Мусрепова, имени М. Жумабаева) с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов", - проинформировали в ведомстве.

Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц. В соответствии с принятыми правилами, Республика Казахстан уведомила о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения животных.

Для срочного восстановления благополучного статуса страны и предотвращения распространения ВПГП Комитетом ветконтроля и надзора (КВКН) МСХ РК с 17 сентября 2020 года введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Тимирязевского, Жамбылского, Кызылжарского, Тайыншинского, имени Шал акына, имени Г. Мусрепова, имени М. Жумабаева районов Северо-Казахстанской области", - отметили в МСХ.

Для ликвидации особо опасной болезни Республиканским противоэпизоотическим отрядом и Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КВКН в настоящее время проводится комплекс обязательных мероприятий, в том числе уничтожение туш птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.

Для вакцинации животных на приграничных с Российской Федерацией территориях выделены 873 тыс. доз отечественных препаратов против высокопатогенного гриппа птиц.

Решением спецкомиссии Республиканский противоэпизоотический отряд КВКН МСХ РК выплатит компенсацию владельцам погибших птиц в размере среднемесячной рыночной стоимости животных. Эпизоотическая ситуация региона находится на контроле министерства", - уточнили в МСХ.

Напомним, 26 августа КВКН МСХ РК ввел ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области Российской Федерации из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц. Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и при помощи диких перелетных птиц.

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