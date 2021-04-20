В январе - феврале взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 2,9%

АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В январе - феврале 2021 года по сравнению с январем - февралем 2020 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 2,9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе - феврале 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $2966,8 млн, что в номинальном выражении меньше на 2,9%, чем в январе - феврале 2020 года", - сообщили в Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.

В том числе экспорт уменьшился на 0,2% и составил $892,6 млн, импорт уменьшился на 4%, до $2074,2 млн.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию 92,4%, Республику Беларусь - 3,8%, Кыргызскую Республику - 3,7%, Республику Армения - 0,1%.

$1 = 430,4 тенге.

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