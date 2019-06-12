В Жезказгане планируют получать электроэнергию от переработки ТБО

Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - В Жезказгане планируют получать электроэнергию от переработки твёрдых бытовых отходов, передает Kazakhstan Today.

В Жезказгане по линии "зелёной" экономики внедряется проект по переработке бытового мусора. Иностранные инвесторы намерены построить биоэлектростанцию, где из отходов будет производиться газ с дальнейшим преобразованием в электроэнергию, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Реализация проекта "Строительство биоэлектрической станции" планируется в 2 километрах от села Кенгир на площади 4,5 гектара. Предусмотрено, что будут использоваться твёрдые бытовые отходы, накопленные на мусорном полигоне. Внедрение проекта позволит решить несколько вопросов: утилизация мусора и переработка ТБО, продвижение технологий "зелёной" экономики, а также создание новых рабочих мест", - рассказал заместитель акима Жезказгана Нуржан Орынбаев.

Как уточнили в акимате, заказчиком проекта является ТОО Kaz Green Energy, а инвестором выступила компания из Словакии. Проектно-сметную документацию разрабатывает ТОО "Казахский Сантехпроект". Строительные работы предполагается начать в 2019 году.

Напомним. в Карагандинской области к 2020 году планируется построить два завода по переработке твёрдых бытовых отходов общей стоимостью более 10,2 млрд тенге. Завод в Караганде будет перерабатывать 300 тыс. тонн отходов в год, с возможностью выработки 15 МВатт электроэнергии. В посёлке Кенгир появится биоэлектростанция, которая сможет переработать до 100 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов в год.

Кроме того, в селе Кокпекты в 2020 году построят мусоросортировочный пункт.

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