Внешний долг Казахстана составляет $152,7 млрд, из которых более 80% - обязательства частного сектора

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Внешний долг Казахстана составляет $152,7 млрд, из которых более 80% приходится на обязательства частного сектора, передает Kazakhstan Today.

Государственный внешний долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет $12,3 млрд, или 6,7% к ВВП. Внешний долг квазигосударственного сектора составляет $17 млрд, или 9,3% к ВВП", - сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики.

По словам первого вице-министра национальной экономики Асета Иргалиева, согласно международной практике эти параметры относятся к безопасному уровню. По Концепции бюджетной политики, соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) не должно превышать 60% ВВП (на 1 апреля 2020 года - 39,8%). Объем внешнего долга правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (на 1 апреля 2020 года - 50,9%).

В МНЭ отметили, что за последние три года государственный и квазигосударственный внешний долг сократился на $6,8 млрд, или на 19% за счет досрочного погашения и реструктуризации квазигосударственного внешнего долга.

Исторически государственный сектор Казахстана является нетто -кредитором по отношению к остальному миру (на 1 апреля 2020 года внешние активы превышали внешние обязательства на $47,5 млрд или в 4,9 раза), то есть остальной мир должен нам больше, чем мы ему", - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что внешний долг частного сектора или межфирменная задолженность составляет $97 млрд, или 67% к ВВП. Большую ее часть составляют три крупных проекта с иностранным участием: Кашаган, ТШО и Карачаганак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, находящиеся в Казахстане. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны.

В целом, по оценке МНЭ, рост межфирменной задолженности означает приток инвестиций в создание и расширение производств, приток современных технологий, создание новых рабочих мест и увеличение поступлений налогов в бюджет.

Таким образом, в совокупности внешний долг страны составил $152,7 млрд, или 83% к ВВП. Согласно Концепции бюджетной политики, соотношение внешнего долга страны не должно превышать 100% от ВВП. Надо отметить, что более 80% внешнего долга страны приходится на обязательства частного сектора, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают", - заявили в пресс-службе.

По словам Асета Иргалиева, в международной практике принято исключать межфирменную задолженность при анализе параметров внешнего долга, так как она считается наименее рисковой.

Аффилированные кредиторы заинтересованы в продолжении успешной деятельности заемщиков, и во многом эти обязательства являются условными. Внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны правительства и Национального банка. Внешний долг - это не нагрузка на население страны", - подчеркнул он.

Внешняя задолженность при наличии возможностей рационально погашать ее (стабильный уровень доходов, наличие ликвидных активов) служит дополнительным источником инвестиций для развития страны.

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