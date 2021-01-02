Во всех регионах Казахстана запускается космомониторинг земель

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2021 года космомониторинг запускается во всех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.



Как сообщила на заседание коллегии в Министерстве сельского хозяйства РК председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендина, министерством была подготовлена законодательная база для внедрения космомониторинга сельхозземель и в 20 раз увеличена ставка налога на неиспользуемые земли. Это существенно ускорило процесс выявления неиспользуемых земель. В 2020 году обнаружено около 8 млн неиспользуемых гектаров - на полмиллиона больше, чем в 2016, 2017 и 2018 годах, вместе взятых.

Главой государства на втором заседании НСОД было поручено закончить все подготовительные работы и провести пилотный проект по космомониторингу земли в ряде областей в 2020 году. В соответствии с этим поручением пробный проект по космомониторингу был запущен в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. Эти регионы были выбраны не случайно - именно от них поступало наибольшее количество жалоб в сфере землепользования", - рассказала Бимендина.

По ее словам, в 4 регионах были выявлены 8,3 млн гектаров неиспользуемых земель. Из них 0,7 млн гектаров - пашни и 7,6 млн гектаров - пастбищные угодья. "В госсобственность возвращено 4,2 млн гектаров, в сельхозоборот вовлечено 4,8 млн. Это свидетельствует об усилении госконтроля за использованием и охраной земель и ужесточении принимаемых мер", - добавила председатель КУЗР.

В декабре 2020 года пилотный проект был завершен. Поскольку пробы были успешны, правительством принято решение с 1 января 2021 года начать космомониторинг на всей территории республики.

Также для системного решения вопроса вовлечения сельхозземель в производственный оборот Минсельхозом разработаны два законопроекта, которые предусматривают меры по дальнейшей цифровизации земельных отношений, а также сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2 лет до 1 года.

Вносимые изменения позволят упростить процедуры предоставления земельных участков и минимизировать взаимодействие населения с госорганами путем цифровизации услуг в сфере земельных отношений.

Спикер отметила, что данные космомониторинга по загруженности пастбищ находятся в открытом доступе.

Процесс ведения космомониторинга по пастбищным угодьям осуществляется путем интеграции баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра и системы идентификации сельхозживотных. Данные автоматически сверяются в соответствии с утвержденными нормативами нагрузки пастбищных угодий. На основе полученной информации электронная карта регионов закрашивается соответствующим цветом. Красным отражаются незагруженные участки пастбищ", - рассказала председатель комитета.

По ее словам, через космоснимки наблюдаются не только загрузка пастбищ, но и использование пахотных угодий. Земельные инспекторы наблюдают за парованием полей и их обработкой, определяют виды культур, следят за процессами химической обработки и т.д.

В личном кабинете земинспектора предусмотрено автоматическое формирование уведомлений на неиспользуемые земли и направление данного документа в личные кабинеты землепользователей, которые обеспечены доступом к своим оцифрованным земельным участкам.

Также Бимендина сообщила, что МСХ РК на днях запустило новую версию ИСЖ на государственной платформе Smart Bridge. При этом старая версия была перенесена в архив.

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