Выплату 42 500 тенге повторно получат более 3,7 млн казахстанцев

Нурымбетов напомнил, что 42 500 тенге - это выплата в связи с потерей доходов в период ЧП для ранее работавших граждан.

На сегодня в целом 4 млн 539 тыс. человек эту компенсацию получили, всего на это было направлено 193 млрд тенге", - сказал министр.

Он пояснил, что те, кто подал заявки до 16 апреля текущего года, могут получить выплаты и за второй месяц. Таких граждан - 3 млн 735 тыс.

С начала мая мы уже начали второй этап выплат. Перед выходными 5-6 мая мы оформили заявки почти 2 млн человек и 99 млрд тенге направили в банки. Некоторые граждане уже успели получить выплаты за второй месяц, но так как банки не работали, не всем это удалось, теперь банки продолжат производить эти выплаты", - уточнил Нурымбетов.

Сегодня режим ЧП окончен, и мы останавливаем прием заявок. Однако заявки, принятые до 11 мая, будут обязательно рассмотрены, и в случае соответствия по ним будут произведены выплаты", - отметил министр.

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