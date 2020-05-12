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В Казахстане приостановили прием заявлений на выплату 42 500 тенге

11.05.2020, 17:06 26947
В Казахстане приостановили прием заявлений на выплату 42 500 тенге
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи со снятием режима чрезвычайного положения с 11 мая приостановлен прием заявлений на выплату 42 500 тенге. Об этом сегодня сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.
 

С 11 мая приостановлен прием заявлений на пособие 42 500 тенге. Выплаты получили 4,5 млн человек", - проинформировал Нурымбетов.

 
При этом он отметил, что МТСЗН рассмотрит заявления граждан, поданных до 11 мая, и в случае положительного заключения выплатит им пособие.
 
Ранее было решено в период действия ЧП назначить социальную выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге гражданам, потерявшим доход.
 

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