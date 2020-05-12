В Казахстане приостановили прием заявлений на выплату 42 500 тенге

С 11 мая приостановлен прием заявлений на пособие 42 500 тенге. Выплаты получили 4,5 млн человек", - проинформировал Нурымбетов.
При этом он отметил, что МТСЗН рассмотрит заявления граждан, поданных до 11 мая, и в случае положительного заключения выплатит им пособие.
Ранее было решено в период действия ЧП назначить социальную выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге гражданам, потерявшим доход.
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