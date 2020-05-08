Более 2 млн человек уже получили вторую выплату в размере 42 500 тенге

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили, кто имеет право на получение выплаты в размере 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

На вторую выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения могут претендовать граждане, подавшие заявления на ее назначение до 16 апреля текущего года", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве разъяснили, что режим ЧП в Казахстане был введён с 16 марта текущего года. Первый месяц для расчёта выплаты берётся за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчёта действующего режима ЧП, - с 16 апреля до 11 мая.

В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие ( независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты ) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в Правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по состоянию на 7 мая текущего года 2,1 млн казахстанцев уже получили вторую выплату в размере 42 500 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства