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Более 2 млн человек уже получили вторую выплату в размере 42 500 тенге

07.05.2020, 16:49 19954
Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили, кто имеет право на получение выплаты в размере 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.
 

На вторую выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения могут претендовать граждане, подавшие заявления на ее назначение до 16 апреля текущего года", - сообщили в пресс-службе министерства.

 
В ведомстве разъяснили, что режим ЧП в Казахстане был введён с 16 марта текущего года. Первый месяц для расчёта выплаты берётся за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчёта действующего режима ЧП, - с 16 апреля до 11 мая. 
 

В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в Правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц", - говорится в сообщении.

 
По информации пресс-службы, по состоянию на 7 мая текущего года 2,1 млн казахстанцев уже получили вторую выплату в размере 42 500 тенге.
 
С момента введения выплаты ее получили 4,5 млн человек.
 

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