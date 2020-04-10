В Минтруда рассказали о сроках рассмотрения заявок на выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о сроках рассмотрения заявлений на выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

Возможная задержка сроков рассмотрения заявлений на выплату из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения связана с большим количеством дублирующих заявок. Изначально срок проверки данных и рассмотрения заявлений был установлен в течение 7 рабочих дней. В целях ускорения процесса назначения выплаты срок рассмотрения заявлений был сокращен до 3 рабочих дней. При этом необходимо отметить, что многие граждане подают обращения повторно. Так, по состоянию на 23 часа 8 апреля из 3,1 млн обращений подано 1,3 млн дублирующих заявлений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтруда, все обращения проходят тщательную проверку в различных информационных базах по нескольким параметрам, в числе которых сверка ФИО, ИИН, номера банковского счета, проверка данных по трудовой деятельности и др.

При проверке данных уже выявлены факты, когда на выплату 42 500 тенге подали люди, которым она не положена (в том числе работающие граждане), когда заявители указывают неправильные или чужие банковские счета, либо счета в банках, которые уже не работают. Кроме того, выявлены факты, когда подаются заявления за покойных или за лиц, проживающих за границей. Также обращения отправляют граждане, которые никогда не участвовали в системе социального страхования и не делали никаких отчислений. Подобных фактов выявлено более 405 тыс.

Чтобы их обнаружить, а также исключить дублирующие обращения, требуется тщательная проверка данных по каждому из 3,1 млн поданных заявлений.

В связи с вышеизложенным срок рассмотрения заявлений может увеличиться. Просим граждан не переживать в случае, если по истечении 3 рабочих дней они не получили уведомление о назначении выплаты. По каждому обращению после проверки данных информация о принятом решении будет доведена до заявителя. После назначения выплаты заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются из ГФСС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передает их в банки второго уровня для осуществления выплаты", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot.

В целях недопущения увеличения сроков рассмотрения заявлений, граждан просят направлять обращение один раз.

Напомним, в соответствии с действующими правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц осуществляется следующим категориям:

- работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

- работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

- работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

- индивидуальным предпринимателям;

- лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

- физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа;

- физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

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