Назначено более 4,2 млн соцвыплат в связи с потерей дохода в период ЧП

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Назначено более 4,2 млн социальных выплат из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 27 апреля назначено 4 млн 251 тыс. социальных выплат из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП. Из них за первый месяц - 3 млн 731 тыс., за второй месяц - 520 тыс.

По состоянию на 27 апреля заявления на выплату 42 500 тенге подали 8 млн 23 тыс. граждан", - уточнили в пресс-службе Министерства труда и социально защиты населения РК.

Наибольшее число уникальных обращений поступило из:

- Алматинской области - 1 млн 45 тыс.;

- Туркестанской области - 999,5 тыс.;

- Алматы - 896,6 тыс.;

- Нур-Султана - 594,5 тыс.;

- Шымкента - 534,5 тыс.

Наибольшее количество назначений в разрезе регионов произведено для жителей:

- Алматинской области - 620,5 тыс.;

- Туркестанской области - 508,5 тыс.;

- Алматы - 412,1 тыс.

По 3 млн 672 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении выплат, так как они не прошли проверку на соответствие правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП.

По информации Минтруда, основными причинами отказа являются:

- неправильно указаны личные данные заявителя;

- неправильно указан номер банковского счета;

- заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в том числе госслужащие и работники бюджетных организаций);

- заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП;

- по заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых;

- заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства.

В ведомстве напоминают, что заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot. Проверить статус рассмотрения заявления можно на сайте 42500.enbek.kz. В особых случаях, требующих дополнительного рассмотрения, граждане могут написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz. После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.

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